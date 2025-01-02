Женщину нашли спустя 52 года: что известно об одном из самых продолжительных дел об исчезновении

Одно из самых продолжительных дел об исчезновении людей в Великобритании раскрыто после того, как женщину нашли спустя 52 года.

Об этом сообщает Metro.

Шейла Фокс из Ковентри исчезла из центра города в 1972 году, когда ей было 16. На момент исчезновения она жила с родителями, и полиция предполагает, что она могла иметь отношения со старшим мужчиной.

На прошлой неделе полиция снова обратилась с просьбой разыскать ее, заявив, что не исключает, что она просто переехала из этого района, никого не предупредив.

Несмотря на то, что в течение пяти десятилетий не было никаких следов, детективы обнаружили, что Шейла, которой сейчас 68 лет, живет в другой части страны, в безопасности и в хорошем здоровье.

Представитель полиции заявил: "Мы рады сообщить о завершении одного из самых продолжительных расследований исчезновения людей, которое проводила полиция Западного Мидленда. Недавно мы снова обратились с просьбой помочь найти Шейлу Фокс, которая исчезла в Ковентре в 1972-м. Единственное фото Шейлы, сделанное примерно в то время, когда она исчезла, было найдено офицерами, которые ведут расследование, и опубликованное на нашем сайте и в социальных сетях. Через несколько часов после призыва представители общественности предоставили информацию, которая привела команду к ней. Было подтверждено, что Шейла жива и здорова и живет в другой части страны, что, наконец, позволило раскрыть одно из самых продолжительных дел об исчезновении людей, которое мы расследовали".

Шейла Фокс / Фото: West Midlands Police

Сержантка Дженна Шоу из отдела расследования нераскрытых дел сказала: "Мы абсолютно счастливы, что нашли Шейлу через пять с лишним десятилетий. Мы просмотрели все доказательства, которые смогли найти, и смогли найти фотографию Шейлы. Мы – небольшая команда офицеров, и я хотела бы отметить работу констебля Шона Рива, которому удалось раскрыть это дело с помощью общественности. У каждого пропавшего человека есть своя история, и их семьи и друзья заслуживают того, чтобы узнать, что с ними произошло, и, надеемся, воссоединиться с ними".

Напомним, милая история о том, как сестра через 25 лет нашла пропавшего брата, приобрела "отвратительный" поворот. Выяснилось, что он был осужден за сексуальные преступления.

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