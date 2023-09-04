Женщину не берут на работу из-за тату на лице, которые ей нанес бойфренд-абъюзер: как она выглядит

Женщина не может найти работу из-за своей экстремальной татуировки на лице, сделанной "против воли".

Об этом пишет New York Post.

37-летняя Тейлор Уайт из Флориды, США, уже 16 лет живет с травмой после того, как, по ее словам, ее "накачал наркотиками" бывший парень, который затем выгравировал "непристойности" на ее лице.

В то время, когда Тейлор был всего 21 год, она не видела другого выхода, кроме как скрыть набитые жестокие слова, окрасив большую часть своего лица черной краской.

Тейлор до татуировки / Фото: nypost.com

Несмотря на то, что с тех пор она работала в индустрии модификации тела, страдающая биполярными расстройствами Тейлор после получения степени бакалавра хочет сменить карьеру на психиатрическую службу и собирается получить докторскую степень по психологии. Однако она обнаружила, что с момента подачи заявления о приеме на работу она не получала ничего, кроме отказа.

"Я понимаю, что моя внешность совсем другая и, может быть, может раздражать кого-то", — поделилась она.

Тейлор Уайт / Фото: nypost.com

Еще в 2008 году, когда она пришла в себя после нападения, Тейлор посмотрела в зеркало и увидела на ее лице "подлинно ужасные вещи". Отдохнув от физической боли и позволив татуировку зажить в течение нескольких недель, она вернулась к работе в тату-салоне, в котором она тогда работала – и шокировала своего босса.

Ее менеджер предложил "затемнить это" после того, как увидел неприятные слова, просматриваемые сквозь ее консилер, чтобы Тейлор "жила нормальной жизнью". С тех пор ее жизнь превратилась в борьбу.

Тейлор Уайт / Фото: nypost.com

Но так было до тех пор, пока Тейлор не начала публиковать в TikTok видео о своей травме и испытаниях с татуировками. Кроме привлечения 22 тысяч подписчиков, на нее обратил внимание автор контента TheDadBot. Карриди Аскенаси наткнулся на TikTok Тейлор и захотел помочь ей после того, как услышал ее историю.

Тейлор Уайт и Карриди Аскенаси / Фото: nypost.com

Он предложил Тейлор раскошелиться на лазерное удаление татуировок и даже искал соответствующую клинику, в которой можно было бы снять чернила.

Карриди, имеющий более 138 000 фолловеров, не знал, сможет ли он позволить себе лечение в полном объеме или найти, кто готов это сделать.

"Проблема, с которой она столкнулась, очевидно, оказала на нее личное влияние", — сказал он.

К счастью, бренд по удалению татуировок также решил сделать доброе дело и не взял с него ни копейки.

Специалисты сказали, что для того, чтобы татуировка исчезла, может понадобиться более двух лет.

Тейлор Уайт / Фото: nypost.com

Сейчас она в браке с ветераном с инвалидностью, за которым ухаживает. Несмотря на то, что Тейлор находится на ранних стадиях продолжительного лазерного процесса, она надеется, что результат изменит жизнь.

Напомним, женщина прекратила брить бороду и похвасталась, как выглядит. Она приняла свою внешность.

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