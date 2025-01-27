Женщину обвинили в разводе из-за прекращения занятий сексом с мужем: она выиграла апелляцию

Женщина объяснила, что не занималась сексом с избранником последние 10 лет их брака.

Суд по правам человека принял сторону француженки, которая оспорила основания своего развода после того, как было решено, что ее решение прекратить заниматься сексом с мужем стало причиной разрыва отношений.

Об этом пишет Unilad.

69-летняя женщина обжаловала это решение в Европейском суде по правам человека, заявив, что суды не должны рассматривать отказ от секса как основание для развода.

Суд единогласно принял сторону женщины, поскольку установил, что первоначальное решение французских судов нарушило европейское законодательство по правам человека – право на уважение к частной и семейной жизни.

Это решение положило конец почти десятилетнему спору, и женщина назвала его шагом в правильном направлении к прекращению "культуры изнасилований" и содействию согласию между супружескими парами.

В своей оценке ЕСПЧ написал: "Суд не может согласиться, как предлагает Правительство, что согласие на брак означает согласие на будущие сексуальные отношения. Такое обоснование могло бы лишить изнасилования в браке его достойного осуждения характера. Суд уже давно считает, что идея о том, что муж не может быть привлечен к уголовной ответственности за изнасилование своей жены, неприемлем и противоречит не только цивилизованному пониманию брака, но и, прежде всего, основополагающим целям Конвенции, сама суть которых заключается в уважении к человеческому достоинству и свободе. По мнению Суда, согласие должно отражать свободное волеизъявление на конкретные сексуальные отношения в момент их возникновения и с учетом сложившихся обстоятельств".

Женщина, родившаяся в 1955 году и живущая в Ле-Шесне, коммуне, расположенной на окраине Парижа, имеет четырех детей от своего бывшего мужа.

Пара поженилась в 1984 году, но после 28 лет совместной жизни она подала на развод в 2012-м.

Их супружеские проблемы начались вскоре после рождения первого ребенка в 1992 году, а с 2002 года муж женщины начал физически и словесно оскорблять ее.

Через два года после этого она перестала заниматься с ним сексом.

В результате развода в 2013 году женщине было присуждено семейный дом, а ее бывшему мужу было приказано освободить это имущество.

Через два года она подала на мужа в суд на развод на основании вины – она утверждала, что мужчина отдал приоритет своей профессиональной карьере в ущерб семейной жизни и что он был "раздражительным, жестоким и оскорбительным".

Напомним, "слишком толстый" мужчина подал на развод после того, как устал платить жене за секс. Она хотела денег за то, что он был "плохим в постели".

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