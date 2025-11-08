Женщину оштрафовали на 1250 евро из-за проделки кота: что он делал

Рыжий кот / © Freepik

В регионе Эро, Франция, женщина по имени Доминик получила неожиданное сообщение от суда: ее оштрафовали на 1250 евро (примерно 60 582 гривен) из-за проделки ее рыжего кота по кличке Реми.

Об этом пишет Le Parisien.

Причиной стала жалоба соседки, заявившей, что животное регулярно проникает на ее территорию, оставляя отпечатки лап на штукатурке, мочу на одеяле и фекалии в саду.

Суд согласился с иском и постановил, что владелица должна заплатить штраф, а также пригрозил дополнительным наказанием, если кот снова пересечет забор.

"Когда я получила сообщение о приговоре, это было так, будто меня жестоко ударили по голове", - рассказала Доминик французскому изданию.

Владелец кота утверждает, что соседка не смогла доказать, что именно Реми является виновником «незаконного вторжения», ведь в окрестностях живет несколько других кошек, в том числе беспризорных. Но судью это, похоже, не убедило.

История на этом не завершается: Доминик вызвали в суд повторно — вероятно, Реми снова наведался через забор. Если вина подтвердится, женщине может грозить еще 2000 евро штрафа и 150 евро за каждый день, когда кот снова появится на чужой территории.

