Женщину осудили за смерть "двойника Ким Кардашян" после незаконных инъекций в ягодицы — фото

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В США женщину приговорили к четырем годам заключения из-за смерти модели OnlyFans Кристины Аштен Гуркани, которую знали из-за ее поразительного сходства со звездой реалити-шоу Ким Кардашян.

Об этом пишет NBC Bay Area.

34-летняя Гуркани скончалась в апреле в 2023 году после того, как получила незаконные инъекции силикона в ягодицы. Процедуру провела Вивиан Гомес, которая, по данным следствия, не имела соответствующей лицензии на медицинскую деятельность.

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По информации прокуроров, инъекции силикона произошли в гостинице в городе Берлингейм, штат Калифорния.

Перед процедурой Гуркани и ее жених встретились с Гомес, которая, как утверждают правоохранители, занималась нелегальным косметологическим бизнесом.

Вскоре после введения инъекций Кристина Аштен Гуркани стала плохо чувствовать себя. Ее срочно доставили в больницу, но спасти женщину не удалось. По данным прокуратуры округа Сан-Матео, причиной смерти стали дыхательная недостаточность и тромбоэмболия легочной артерии.

Кристина Аштен Гуркани / © Instagram

Гомес, проживавшая во Флориде, прилетела в Калифорнию для проведения процедуры, а после нее вернулась в свой штат. Позже ее арестовали по ордеру, выданному в округе Сан-Матео.

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15 июня суд признал Вивиан Гомес виновной и назначил ей четыре года заключения за смерть Гуркани.

В марте окружной прокурор округа Сан-Матео сообщил в соцсети X, что 53-летнюю Гомес признали виновной в тяжком преступлении - непреднамеренном убийстве, а также в незаконной медицинской практике без лицензии.

«Вивиан Гомес (53) признана виновной в тяжком преступлении – непреднамеренном убийстве и занятии медицинской практикой без лицензии. 23 апреля она прилетела в аэропорт Сан-Франциско и сделала пострадавшему инъекции в ягодичные мышцы в гостинице», — говорилось в сообщении. "Пострадавшей сразу стало плохо, она умерла в результате дыхательной недостаточности", - добавили в прокуратуре.

Вивиан Гомес

Гомес не намерена обжаловать приговор.

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Что известно об инъекции силикона в ягодицы

Силиконовые инъекции в ягодицы предусматривают введение вещества непосредственно в ткани для изменения формы или объема. Однако Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) не одобряет использование силикона для косметических инъекций в ягодицы.

Специалисты предупреждают, что такие процедуры часто проводят люди без медицинского образования или лицензии, а также в неприспособленных условиях, что повышает риск опасных последствий.

Среди возможных осложнений – инфекции, деформация тканей, образование гранулем, когда материалы попадают в разные части организма.

Медики также отмечают, что силикон или другие вещества могут попасть в кровеносные сосуды. В таком случае они способны переместиться к сердцу или легким и вызвать опасные для жизни состояния.

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В некоторых случаях после подобных процедур фиксировались даже инсульты и смерти.

Напомним, в Британии осудили украинца и румына за поджоги, связанные с Киром Стармером.

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