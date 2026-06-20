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Женщину осудили за смерть "двойника Ким Кардашян" после незаконных инъекций в ягодицы — фото
В США приговорили Вивиана Гомеса к четырем годам заключения за смерть Кристины Аштен Гуркани, известной как «двойник Ким Кардашян».
В США женщину приговорили к четырем годам заключения из-за смерти модели OnlyFans Кристины Аштен Гуркани, которую знали из-за ее поразительного сходства со звездой реалити-шоу Ким Кардашян.
Об этом пишет NBC Bay Area.
34-летняя Гуркани скончалась в апреле в 2023 году после того, как получила незаконные инъекции силикона в ягодицы. Процедуру провела Вивиан Гомес, которая, по данным следствия, не имела соответствующей лицензии на медицинскую деятельность.
По информации прокуроров, инъекции силикона произошли в гостинице в городе Берлингейм, штат Калифорния.
Перед процедурой Гуркани и ее жених встретились с Гомес, которая, как утверждают правоохранители, занималась нелегальным косметологическим бизнесом.
Вскоре после введения инъекций Кристина Аштен Гуркани стала плохо чувствовать себя. Ее срочно доставили в больницу, но спасти женщину не удалось. По данным прокуратуры округа Сан-Матео, причиной смерти стали дыхательная недостаточность и тромбоэмболия легочной артерии.
Гомес, проживавшая во Флориде, прилетела в Калифорнию для проведения процедуры, а после нее вернулась в свой штат. Позже ее арестовали по ордеру, выданному в округе Сан-Матео.
15 июня суд признал Вивиан Гомес виновной и назначил ей четыре года заключения за смерть Гуркани.
В марте окружной прокурор округа Сан-Матео сообщил в соцсети X, что 53-летнюю Гомес признали виновной в тяжком преступлении - непреднамеренном убийстве, а также в незаконной медицинской практике без лицензии.
«Вивиан Гомес (53) признана виновной в тяжком преступлении – непреднамеренном убийстве и занятии медицинской практикой без лицензии. 23 апреля она прилетела в аэропорт Сан-Франциско и сделала пострадавшему инъекции в ягодичные мышцы в гостинице», — говорилось в сообщении. "Пострадавшей сразу стало плохо, она умерла в результате дыхательной недостаточности", - добавили в прокуратуре.
Гомес не намерена обжаловать приговор.
Что известно об инъекции силикона в ягодицы
Силиконовые инъекции в ягодицы предусматривают введение вещества непосредственно в ткани для изменения формы или объема. Однако Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) не одобряет использование силикона для косметических инъекций в ягодицы.
Специалисты предупреждают, что такие процедуры часто проводят люди без медицинского образования или лицензии, а также в неприспособленных условиях, что повышает риск опасных последствий.
Среди возможных осложнений – инфекции, деформация тканей, образование гранулем, когда материалы попадают в разные части организма.
Медики также отмечают, что силикон или другие вещества могут попасть в кровеносные сосуды. В таком случае они способны переместиться к сердцу или легким и вызвать опасные для жизни состояния.
В некоторых случаях после подобных процедур фиксировались даже инсульты и смерти.
Напомним, в Британии осудили украинца и румына за поджоги, связанные с Киром Стармером.