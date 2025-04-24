Женщину осудили за убийство мужа после того, как попугай повторил "последние слова" жертвы

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Женщина, убившая своего мужа, застрелив его, не осознавала, что оставляет после себя свидетеля в виде домашнего попугая.

В 2015 году Гленна Дурам застрелила своего мужа Мартина в их доме в штате Мичиган, США, выстрелив в него пять раз, а затем попыталась направить пистолет на себя, пишет LADbible.

Когда прибыла полиция, она застала Гленну живой. Женщина утверждала, что не знает, кто в них стрелял, и следователи сначала подумали, что это было двойное убийство, поскольку женщина получила огнестрельное ранение в голову.

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Однако их домашний попугай Бад постоянно повторял слова «не стреляй, не стреляй, бл*ть» голосом Мартина, и семья мужа решила, что в словах птицы что-то было.

Бад / Фото: WOOD TV8/ABC

Дальнейшее расследование выявило серию предсмертных записок, написанных Гленной своей семье, а также то, что пара находилась в финансовых затруднениях из-за проблем с азартными играми.

Оказалось, что их долги были настолько большие, что им грозила потеря дома, и следствие склонилось к мысли, что стреляла именно Гленна.

Гленна и Мартин

Слова попугая и его крики «не стреляй» помогли убедить семью Мартина, что в этом деле было больше, чем казалось на первый взгляд.

Гленна утверждала, что не помнит, что произошло в день стрельбы, но настаивала, что не убивала мужа.

Однако женщину в конце концов судили по обвинению в убийстве, хотя попугаю не разрешили выступить главным свидетелем. Хотя семья Мартина считала, что в словах попугая что-то было, и прокуроры сначала рассматривали идею сделать что-то со словами птицы, было решено не использовать его крики как свидетельство.

Попугай, произносивший то, что могло быть последними словами Мартина, в результате был отклонен как доказательство, несмотря на то, что семья Дурам записала видео, на котором попугай разговаривает.

Вполне понятно, что прокуроры решили, что вызвать птицу как свидетеля — это несколько за пределом смешного, и судьба судебного процесса не должна зависеть от болтовни птицы. Кроме того, заставить его произносить определенные фразы и быть уверенным, что птица понимает, что она говорит, было бы практически невозможно.

В конце концов, несмотря на то, что попугай не использовался в судебном процессе, присяжные после обсуждения вынесли обвинительный вердикт, и Гленна Дурам была приговорена к пожизненному заключению.

Глена Дурам / Фото: Michigan Department of Corrections

Что касается случившегося с Бадом, то его забрала к себе и подарила ему новый дом бывшая жена Мартина Кристина Келлер.

Напомним, 90-летняя женщина забила до смерти кастрюлей лучшую подружку из-за мороженого.