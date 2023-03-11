Женщину парализовало после визита к мануальному терапевту: что тот натворил (фото)

В США 29-летнюю женщину парализовало после визита к мануальному терапевту и она восемь месяцев проходила лечение.

Об этом сообщает Lad Bible.

Прошло восемь месяцев с тех пор, как выпускница Южного университета Джорджии Кейтлин Дженсен впервые начала лечить свой паралич и четыре перерезанные артерии. Медики были поражены прогрессом в выздоровлении женщины, недавно возобновившей движения руками, ногами и головой.

Кейтлин записалась на прием к мануальному терапевту для незначительной корректировки. Ведь после многочасовой учебы у нее возникли проблемы с шеей и спиной. Однако процедура пошла не так, что привело к разрыву четырех артерий на шее Кейтлин. В результате у женщины остановилось сердце и произошел инсульт.

Мама пострадавшей Дарлин рассказала – врачи полагают, что травма была "прямым результатом манипуляций на шее".

Некоторое время Кейтлин находилась в критическом состоянии с черепно-мозговой травмой, но с течением месяцев она добилась невероятных успехов. Это было сделано с помощью созданного мамой фонда GoFundMe, собравшего более 167 тыс. дол.

Фото: GoFundMe

Сейчас Кейтлин вышла из больницы и находится дома, но это не тот дом, из которого она ушла восемь месяцев назад.

Из-за паралича женщины семья знала, что придется сделать много изменений, чтобы адаптировать ее повседневную жизнь. Среди щедрых людей, внесших вклад, была женщина по имени Эми Хаппер Бартон, которая, по словам Дарлин, помогла ей найти новый дом.

Пока Дарлин и Кейтлин были в больнице, Бартон принялась за работу и ремонтировала дом. Она установила там пандусы, перила и кресла для душа.

"Теперь в Кейтлин есть доступное для нее пространство, в котором также приятно находиться. Это дом исцеления, где есть пространство для размещения ее оборудования, а также пространство, которое будет расти и развиваться в соответствии с ее меняющимися потребностями. Это также удобное функциональное и практическое место с точки зрения опекуна, в то же время красивое", – рассказала мама женщины.

Фото: GoFundMe

Дарлин продолжила, что хотя жизнь ее семьи никогда не будет такой, как раньше, произошли некоторые "прекрасные перемены".

"Я мечтаю о том, что этот дом может сделать для других. Возможно, другие люди, имеющие проблемы с ограниченными возможностями, захотят прийти и сажать на красивых грядках вместе с Кейтлин, или собраться за строящимся для нее доступным столом и делать художественные проекты. Возможно, ее друзья захотят прийти и устроить с ней маленькую вечеринку. Здесь есть место для этих вещей", – рассказала Дарлин.

Напомним, жительница Британии хотела похудеть без диет и сделала дешевую операцию по уменьшению желудка в клинике в Стамбуле. Впоследствии у женщины диагностировали сложную инфекцию, которая превратила ее внутренние органы в "бетон".

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