Женщину по "отвратительной" причине не пригласили на свадьбу двоюродного брата: что произошло

Все в Сети были в ужасе, узнав об испытаниях, через которые прошла женщина.

Женщина чувствовала себя "обиженной", когда узнала, почему двоюродный брат не пригласил ее на свою большую свадьбу. При этом остальная ее семья присутствовала на празднике.

Об этом сообщает Mirror.

Женщина, о которой идет речь, поругалась с невестой своего двоюродного брата. Во время словесной перепалки была упомянута старая учетная запись женщины на Only Fans, которую она открыла, чтобы накопить депозит на дом.

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Женщина думала, что никто из ее семьи не догадывается о контенте для взрослых, который она публиковала в Интернете. И когда узнала об обратном, была подавлена. Но это еще не всё. Выяснилось, что мужчина был подписан на аккаунт его же двоюродной сестры, где она регулярно публиковала эротические видео и обнаженные фото.

Поскольку о подписке мужа узнала его невеста, то его двоюродная сестра не была приглашена на свадьбу.

"Такая короткая история о свадьбе, на которую меня не пригласили. Мой двоюродный брат и его девушка поженились где-то в феврале, и все остальные члены моей семьи были приглашены, кроме меня, что, по моему мнению, было странным, но каждому свое. Ну, мы с женой моего двоюродного брата поссорились, сказали несколько резких вещей, и она однажды угрожала разоблачить перед семьей, что я делала контент на OnlyFans. Текст, который она присылала мне с угрозами, был чрезвычайно конкретным, и это заставило меня задуматься, почему она знала об этом", – рассказала не приглашенная на свадьбу женщина.

Тогда она решила глубоко погрузиться в список своих старых подписчиков и обнаружила, что один из них был ее двоюродным братом под фейковым аккаунтом.

Женщина завершила сообщение в Facebook словами: "Итак, очевидно, меня не пригласили на эту свадьбу, потому что мой двоюродный брат – чудак, который смотрит порно своей двоюродной сестры".

Все в Сети были в ужасе, узнав об испытаниях женщины. Большинство сочувствовали женщине, удивляясь, почему невеста согнала на ней злость.

"Я до сих пор чувствую себя довольно обидно из-за всей ситуации. Поэтому я в конце концов прекратила работу на OnlyFans", — добавила впоследствии женщина.

Напомним, Далай-лама обратился с извинениями после появления в Сети видео, на котором он спрашивает мальчика, хочет ли тот облизать его язык.

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