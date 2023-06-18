Женщину похоронили дважды за неделю: на первых похоронах она постучалась из гроба

Объявленная мертвой старушка "ожила" и провела еще 7 дней в реанимации.

В Эквадоре 76-летняя Белла Монтойя скончалась от ишемического инсульта после недельного пребывания в реанимации. На прошлой неделе, 9 июня, ее уже объявили мертвой, но во время похорон она постучалась из своего гроба и удивила родственников, выявив признаки жизни.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Эквадора.

Гроб с телом усопшей вернули в то самое похоронное бюро, в котором она уже однажды побывала.

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Сын усопшей сказал, что до сих пор не получил ни одного отчета от власти по поводу объяснения этого инцидента. Он добавил, что сестра умершей женщины официально пожаловалась и пытается установить личность врача, который сначала объявил ее мертвой.

Министерство здравоохранения страны на прошлой неделе сообщило, что для проверки того, как больница выдает свидетельства о смерти, создан соответствующий комитет.

Останки Монтойи, которая была медсестрой на пенсии, после повторного отпевания похоронили на общественном кладбище.

Напомним, ранее сотрудники похоронного бюро в центральной Айове (США) были шокированы, когда доставленная как покойная женщина оказалась жива.

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