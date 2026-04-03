Женщину посадили в тюрьму из-за шутки в самолете: что она сказала

Самолет / © pexels.com

Реклама

Суд в Стамбуле вынес жесткий приговор пассажирке за неудачную шутку в самолете AJet о «живой бомбе». Из-за этого «юмора» рейс задержали на три часа, а всех пассажиров эвакуировали.

Об этом сообщает TRT Haber.

Женщину, которая во время рейса Стамбул — Шанлыурфа неудачно пошутила, назвав свою сестру «живой бомбой», приговорили к 4 годам и 2 месяцам заключения за «препятствование движению воздушного транспортного средства».

Реклама

По данным следствия, 9 февраля 2026 года на борту самолета рейса VF 3222, который готовился к вылету из аэропорта Сабиха Гекчен, между двумя сестрами состоялся разговор, переросший в инцидент с безопасностью. Одна из них, обращаясь к бортпроводнику, указала на сестру и сказала: «Это живая бомба, не пускайте ее в самолет».

После этого заявления были немедленно активированы все необходимые протоколы безопасности. Пассажиров эвакуировали, а самолет проверили правоохранители на наличие взрывчатки. Хотя никакой угрозы не обнаружили, рейс задержали примерно на три часа, что повлекло неудобства для многих пассажиров.

Обеих сестер задержали. Во время допроса они настаивали, что это была лишь «шутка» и что никаких взрывчатых веществ с ними не было. Впоследствии женщин отпустили под обязательство, однако авиакомпания внесла их в «черный список» на один год, запретив пользоваться своими услугами.

Поскольку речь идет о правонарушении, которое не требует заявления потерпевших, прокуратура самостоятельно открыла уголовное производство. В обвинительном акте требовалось наказание по статье о «препятствовании движению воздушного транспортного средства».

Реклама

Приговор огласили уже на первом заседании в Анатолийском суде Стамбула. Суд пришел к выводу, что действия обвиняемой представляли угрозу для безопасности полета, и назначил ей 4 года и 2 месяца лишения свободы. Если апелляционная инстанция оставит решение без изменений, женщина будет отбывать наказание в тюрьме.

Также сообщается, что авиакомпания готовит гражданский иск против нее с требованием компенсировать материальный ущерб, нанесенный задержкой рейса и финансовыми потерями.

Напомним, в польском аэропорту Гданьска 49-летнюю женщину оштрафовали и не пустили на рейс в Египет из-за неудачной шутки о бомбе в багаже. Несмотря на то, что проверка саперов ничего не обнаружила, экипаж отказал ей в посадке, а вместо желанного отпуска полька получила протокол от пограничников за препятствование работе аэропорта.