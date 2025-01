Женщину поймали с полной сумкой наркотиков с надписью "Точно не сумка с наркотиками" — фото

Женщина попала в тюрьму после того, как ее задержали с полной сумкой наркотиков, на которой была надпись "Точно не сумка с наркотиками" (Definitely not a bag full of drugs).

Об этом пишет Daily Star.

Террин Акри из Флориды, США, была обвинена в хранении наркотиков после того, как у нее обнаружили метамфетамин и разнообразные наркотические вещества в вышеупомянутой сумке, согласно сообщению полиции.

31-летняя женщина оказалась в наручниках после остановки на дороге в округе Бревард. Полицейские обыскали автомобиль, в котором ехала Акри, и обнаружили среди вещей метамфетамин, иглы, цифровые весы и другие наркотические вещества.

Террин Акри / Фото: Brevard County

Ей было предъявлено обвинение в хранении метамфетамина с целью продажи или извлечения, являющегося тяжким преступлением, а также в хранении наркотических средств, являющихся мелким правонарушением.

Сумка Терин / Фото: Brevard County

В настоящее время Акри находится под стражей в окружной тюрьме без права на залог, и на 13 февраля запланировано предъявление ей обвинения.

