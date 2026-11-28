В Великобритании женщина очнулась в морге после констатации смерти

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В Великобритании 54-летняя Олив Мартин, которую сотрудники скорой помощи ошибочно признали мертвой, пришла в себя уже в больничном морге. Впоследствии женщина скончалась от повреждения головного мозга.

Об этом пишет LADbible.

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Инцидент произошел в октябре 2023 года в английском городе Дарлингтон. У женщины случился приступ, после которого она потеряла сознание в собственном доме. Прибывший по вызову парамедик констатировал ее смерть.

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Олив доставили в морг местной больницы, где она впоследствии пришла в сознание. На тот момент ее состояние было крайне тяжелым. Спасти жизнь пациентки не удалось.

В ходе предварительного судебного слушания коронер Криспин Оливер сообщил, что были признаны недостатки в оказании медицинской помощи женщине. В то же время медицинский эксперт Сами Садек отметил, что шансы пациентки на выживание уже на момент ее обнаружения были крайне низкими.

Однако родственники покойной настаивают на тщательном изучении заключения эксперта и хотят задать ему дополнительные вопросы в ходе следующих слушаний.

Полиция Дарема ранее завершила расследование обстоятельств инцидента и сообщила, что уголовные обвинения никому предъявляться не будут. Материалы дела переданы коронеру.

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В Северо-Восточной службе скорой помощи заявили, что после инцидента связались с семьей пациентки и начали внутреннее расследование. Там также подчеркнули, что парамедики столкнулись со сложным клиническим случаем.

Коронерское расследование продолжается. В ходе последующих слушаний планируется заслушать представителей полиции и службы скорой помощи.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Канаде 61-летний Кеннет Ло, который продавал токсичные вещества людям с суицидальными намерениями, принес извинения семьям погибших. Прокуратура требует для мужчины 25 лет лишения свободы.

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