Женщину с самыми большими губами в мире не взяли на шоу "Холостяк": что сказал главный герой (фото)

Женщина с самыми большими в мире губами Андреа Иванова, которая до сих пор охотится за своей любовью, пожаловалась, что ее не взяли на шоу "Холостяк".

Об этом пишет Mirror.

25-летняя жительница Софии, Болгария, решила записаться на участие в популярном телешоу знакомств, но получила отказ.

"Новый холостяк сказал, что ему не нравятся девушки с множеством эстетических вмешательств", – рассказала она.

Андреа Иванова без макияжа / Фото: instagram.com/andrea88476

Болгарская блогерша также рассказала в социальных сетях, что несколько косметических салонов отказались вкалывать ей филлеры, поскольку это может быть "роковым", но она не планирует останавливаться в ближайшее время, хотя это влияет на ее личную жизнь.

"Мне очень хотелось принять участие в шоу, потому что я могла бы получить большую популярность и, возможно, встретить любовь. Я тоже большая поклонница, поскольку шоу всегда снимают в очень красивых и роскошных местах во всем мире – но я осталась очень разочарована. Я хотела проверить свою выносливость характера и то, буду ли я конфликтовать с другими девушками. Но этот сезон был очень шокирующим, поскольку новый холостяк сказал, что ему не нравятся девушки с большим количеством эстетических вмешательств", — добавила Иванова.

Андреа Иванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Андреа считает, что ее не выбрали из-за ее "спорного" внешнего вида, и объяснила: "Если я имею отношения с кем-то, и он говорит мне, что ему некомфортно идти со мной по улице или в общественных местах, то мы расстаемся. Мне будет плохо, досадно и тогда придется искать нового партнера, которому не будет мешать мой внешний вид".

Андреа стремится влюбиться – но только в того, кто примет ее и не будет препятствовать ее внешности. Она объяснила: "Я хотела бы безумно и по-настоящему влюбиться и встретить соответствующего для меня партнера, потому что любовь – самая прекрасная вещь в этом мире".

Андреа Иванова / Фото: mirror.co.uk

Несмотря на негативную реакцию, которую она получает в Интернете из-за своей внешности, звезда социальных сетей говорит, что она продолжит делать больше процедур, пока не достигнет своей конечной цели – самых больших скул в мире.

Она добавила: "Мой врач предупредил меня, что опасно вводить больше инъекций в губы, потому что он озабочен тем, что некоторые кровеносные сосуды будут заблокированы. Он советует мне постоянно увлажнять губы, но, несмотря на его опасения, я не волнуюсь. Я хочу через некоторое время иметь самые большие скулы в мире, и я обрету вид своей мечты".

Напомним, близнецы шокировали неузнаваемым видом из-за разного образа жизни. Стало известно, что они делали.

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