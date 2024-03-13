Женщину шокировал шум из только что замурованной стены: кого там оставили строители (видео)

Она услышала слабые звуки, доносившиеся с другой стороны.

Женщина разозлилась, когда услышала странные звуки, доносившиеся с другой стороны только что замурованной стены.

Пользователь TikTok Джей поделилась видео, на котором видно, как она выбивает стену ногами.

Казалось бы, беззаботные рабочие производили ремонт в ее квартире в Пенсильвании и не заметили, что случайно замуровали в стену ее любимого кота.

На видео, которое просмотрели более 2,8 миллионов раз, видно, как Джей отчаянно бьет ножом гипсокартон, пока звонит в полицию. Тем временем, бедный кот заглядывает в отверстие, которое недостаточно большим, чтобы пролезть сквозь него.

Тревога Джей задокументирована в начале клипа, когда она заходит в свою гостиную, чтобы осмотреть работу, проделанную на стене, и обнаруживает, что ее кот исчез, за исключением "мяуканья", доносящегося изнутри штукатурки.

Полисмены посоветовали ей "пробить дыру в стене", что Джей и сделала. В конце концов, после нескольких минут кот был освобожден и воссоединился со своей хозяйкой.

Пользователи социальных сетей отреагировали на инцидент в комментариях:

Это действительно заставило меня начать плакать, мне так жаль

Они точно знали. Люди так плохо относятся к кошкам, и это разбивает мне сердце

Вы знали, что они придут, разве вы не должны забирать домашних животных, когда приезжают ремонтники? Очевидно, что они не должны были его замуровать, но…

Напомним, женщина разоблачила измену мужа благодаря татуировке. Мужчина решил сделать первое в жизни тату после 19 лет брака, что повлекло за собой подозрения у жены.

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