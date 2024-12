Женщину ударил в лицо летевший с большой скоростью беспилотник: фото последствий

Женщину ударил в лицо мчавшийся с большой скоростью беспилотник в одном из туристических мест Китая.

Пострадавшая по имени Юань была со своим парнем, когда на нее вылетел дрон. Возлюбленный помогал ей снимать видео во время визита к ошеломляющей префектуре Хайси в Цинхе, когда произошла авария.

На кадрах, появившихся в Сети, виден момент, когда она получила удар прямо в лицо. У пострадавшей остался красный след на лице, а также порез на ключице.

В туристку врезался дрон / Фото: скриншот с видео

Юань говорит, что ей повезло, что в тот момент она была в шляпе и солнцезащитных очках, потому ее раны оказались несерьезными.

После инцидента Юань смогла найти человека, управлявшего дроном. Она напомнила владельцу о необходимости безопасного использования дрона, а также призвала других принимать меры предосторожности.

Женщина призналась, что до сих пор боится жужжание, которое издают беспилотники. Она надеется, что ее история поможет обеспечить безопасное использование дронов другими людьми.

