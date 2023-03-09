Женщину укусил скорпион, спрятавшийся среди бананов в супермаркете

Больше недели скорпион с ядовитыми железами бродил по дому и ужалил женщину, когда она лежала в постели.

В румынском городе Яссы 64-летняя женщина обратилась за помощью к врачам после того, как ее укусил скорпион, которого она принесла вместе с фруктами из супермаркета.

Об этом сообщает издание Stirile Pro-tv.

По ее словам, она приобрела бананы в супермаркете еще в начале марта. Больше недели скорпион с ядовитыми железами якобы бродил по дому и ужалил ее, когда она лежала в постели.

Скорпион, позже идентифицированный как эквадорский, был пойман стаканом родственником женщины.

Врачи осмотрели рану и оказали необходимую помощь, утверждая, что здоровью потерпевшей ничего не угрожает.

“Симптомов серьезного укуса не было. Пациентка получила консультацию специалиста и соответствующее профилактическое лечение”, – сообщил руководитель инфекционной больницы в Яссах Флорин Росу.

Об этом случае сообщили в Управлении ветеринарной санитарии и в Управлении здравоохранения. В магазине, откуда потерпевшая принесла домой скорпиона, должны провести проверку. Руководство магазина пока не высказалось по поводу инцидента.

Издание отмечает, что такие случаи, когда скорпион оказывается в упаковке бананов, не редок. Ранее такое же случалось с работницей магазина на севере Бухареста и в супермаркете в Констанце. И в обоих случаях пострадавшие попали в больницу.

Большинство укусов скорпионов нуждаются в лечении в течение 48 часов, чтобы уменьшить воспаление. Противоядие дают только в тяжелых случаях.

Скорпионы – паукообразные, которые выдерживают низкие температуры и могут прожить несколько дней без еды. Это объясняет, почему они попадают в Румынию среди фруктов, даже если их транспортируют в особых условиях.

Напомним, ранее в Закарпатье два человека скончались в результате аллергической реакции на укус насекомого.

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