Женщину уволили после 114 дней больничного: на чью сторону стала комиссия

Больничный / © pexels.com

Реклама

В Австралии Комиссия по вопросам справедливого труда поддержала работодателя в деле об увольнении работницы, которая за год находилась на больничном 114 дней из-за серьезных проблем со здоровьем.

Об этом сообщило издание Unilad.

Речь идет о Джоди Даунис — сотруднице паромной службы Brisbane CityCat, принадлежащей компании Kelsian Group. Женщина несколько лет работала оператором службы обслуживания клиентов на речных паромах в Брисбене. В июле прошлого года ее уволили после того, как руководство пришло к выводу, что из-за длительных заболеваний она больше не может стабильно выполнять свои обязанности.

Реклама

Проблемы со здоровьем у Даунис обострились в апреле 2024 года — у нее диагностировали тромбоз глубоких вен с повторными образованиями тромбов, которые вызывали воспаление и постоянную боль. В ноябре ей рекомендовали операцию, однако страховая компания отказалась покрывать расходы, и женщину внесли в список ожидания.

В апреле 2025 года Даунис снова госпитализировали из-за тромбоза. После попытки вернуться к работе она отработала только две смены — боль не позволила ей продолжать выполнять обязанности. По ее словам, сосудистый хирург и гематолог посоветовали воздержаться от работы минимум три месяца.

В июне она прошла независимое медицинское обследование. Однако выводы врачей стороны трактовали по-разному. Работница и Морской союз Австралии настаивали, что после операции она сможет вернуться к работе. Зато компания считала, что медицинский отчет свидетельствует о ее неспособности выполнять ключевые функции должности.

Комиссия по вопросам справедливого труда стала на сторону работодателя. Комиссар Крис Симпсон отметил, что предоставленный в июне медицинский отчет не является достаточным доказательством того, что работница сможет в ближайшее время полноценно вернуться к своим обязанностям. По его словам, собранные доказательства не подтверждают такого вывода. Таким образом, решение об увольнении осталось в силе.

Реклама

Напомним, начальник инженерной компании Мик Аткинс ежедневно встречал подчиненную, ирландку Бернадетт Гейс, выкриком «картошка» и другими этническими оскорблениями. После увольнения по сфабрикованному обвинению женщина обратилась в трибунал и выиграла дело.