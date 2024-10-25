Женщину уволили с работы из-за шутки в рабочем чате: что она написала

Женщина сделала строгое предупреждение всем, кто подумывает пожаловаться на своего руководителя в рабочем чате, признавшись, что ее переписка закончилась увольнением всей ее команды.

Об этом пишет Mirror.

Пользователь TikTok Натали под никнеймом @natnooner, поделилась, что это было "самое унизительное, что она когда-нибудь пережила". Рассказывая предысторию, Натали объяснила, что в то время ее команда была очень недоукомплектована, ею руководили на микроуровне, а моральный дух у всех был очень низким. Она продолжила: "Мы всегда общались друг с другом с помощью Skype для бизнеса и просто говорили о том, как плохо прошел день, и если мы когда-нибудь говорили о менеджерах, то использовали их первые инициалы. Они все равно знают, о ком вы говорите".

Натали рассказала, что в одну неделю кто-то из команды создал групповой чат, поскольку один из коллег увольнялся, и они обсуждали, где встретиться, чтобы выпить на прощание. Признав, что это была тяжелая неделя, чтобы поднять настроение, кто-то начал разговор на тему "что бы вы выбрали". Натали пошутила: "Что бы вы выбрали: поставить кактус в свой цветок и поехать на велосипеде или работать там, где работаем мы". Конечно, вы можете догадаться, что большинство людей выбирали.

Ничего не думая о своем групповом чате, Натали рассказала, что она и еще один парень из ее команды были удивлены, когда их вызвали на совещание, чтобы обсудить, как они пользуются Skype, и что их менеджер хотел просмотреть их сообщения.

После того, как они осознали весь ужас ситуации, Натали сказала, что они занервничали и были в подвешенном состоянии в течение нескольких месяцев без упоминания об этом. Пока ее коллегу не вызвали на совещание и не уволили.

Она продолжила: "Мы испугались, а потом меня вызывают, и на столе лежит целая стопка бумаг с распечатанным разговором, который мы вели в течение недели. Мой руководитель зачитывает мне весь разговор полностью и просит меня прокомментировать все".

Натали рассказала, что ее и коллег в конце концов отстранили от работы с полным сохранением заработной платы, а затем все получили по электронной почте уведомление об увольнении с работы за грубое нарушение дисциплины. Она закончила: "Мораль этой истории состоит в том, чтобы не писать ничего на рабочем ноутбуке, телефонах, сообщениях, чего бы вы ни хотели, чтобы увидел ваш менеджер".

Напомним, мама потеряла работу после того, как вернулась из декретного отпуска и сообщила, что ждет еще одного ребенка. Начальник не очень обрадовался.

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