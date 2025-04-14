Женщину уволили за то, что 6 раз ушла с работы на минуту раньше: она выиграла в суде

Начальник кричит на подчиненную / © Freepik

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Трудовой иск женщины из южного Китая, которую работодатель уволил за то, что она шесть раз уходила с работы на минуту раньше, вызвал бурную дискуссию о жестких боссах в социальных медиа.

Как пишет SCMP, работница по фамилии Ван подала в суд на компанию, расположенную в Гуанчжоу, провинция Гуандун, в начале этого года.

Местный суд недавно постановил, что ее бывший работодатель, имя которого не разглашается, уволил ее незаконно и должен выплатить ей компенсацию, сумма которой неизвестна.

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Ван сказала, что она проработала в компании три года и имела «достаточно хорошие показатели».

В конце прошлого года ей позвонил менеджер по персоналу и сообщил, что записи с камер наблюдения показывают, что она оставляла свой рабочий стол на минуту ранее установленного времени в течение шести дней одного месяца года.

Ван подала жалобу в местный орган по трудовым правам и подала в суд на компанию.

Суд постановил, что, несмотря на то, что Ван заканчивала работу на минуту раньше предусмотренного рабочим графиком, не было оснований полагать, что она «шла раньше».

Компания не вынесла ей предупреждения и не призвала ее поправить свое поведение. Суд решил, что работодатель не имел права увольнять ее внезапно.

В приговоре указано, что увольнение Ван было незаконным, поскольку оно не имело доказательств и не было обоснованным.

Истории о строгих правилах на рабочем месте часто становятся трендом в социальных сетях в Китае. Так, в январе одна китайская компания попала в скандал за установку камер наблюдения в туалете, чтобы увидеть, кто из работников тратит слишком много времени на перерывы в туалете, и разместить нарушителей на «стене позора».