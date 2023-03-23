Женщину в постели укусил паук: часть ее тела "омертвела" (фото)

Женщина четыре месяца лечила укус паука.
В Великобритании женщину во время сна укусил паук, которого называют False Widows (ложная черная вдова), поэтому часть ее тела почернела и "омертвела".
Об этом пишет www.mirror.co.uk.
Трейси Карс из Стокпорта, Большой Манчестер, рассказала, что однажды утром она проснулась от того, что заметила на своей ноге укус. Рана ее болела, и она сразу заподозрила, что во время сна ее укусил паук False Widows.
Женщина обратилась за помощью к медикам. После того, как ее отправили домой, выписав курс антибиотиков, женщина пришла в ужас: через неделю место укуса почернело и омертвело. На месте укуса был участок почерневшей мертвой плоти.
Женщина говорит, что ей несколько месяцев делали перевязки и предлагали операцию. Однако через 4 месяца рана начала заживать и теперь остался только большой шрам. Трейси Карс призывает людей более осторожно относиться к паукам в своих жилищах.
Напомним, покупатель одного из супермаркетов в Истборне, Восточный Сассекс утверждает, что нашел в бананах ядовитого паука в мире.
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