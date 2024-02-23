Женщину выгнали из самолета из-за чрезмерного пользования туалетом

Пассажирка выразила разочарование в Интернете после того, как ее сняли с рейса WestJet из Мексики в Ванкувер из-за чрезмерного посещения туалета перед взлетом.

Джоанна Чиу, утверждавшая, что у нее было расстройство желудка, была вынуждена покинуть самолет без "обещания отеля или перебронирования рейса".

"Я принимала лекарства и шла на поправку", — написала Чиу на X. "Спеша сойти с самолета, я оставила свои деньги попутчикам, а руководитель WestJet отказался платить за мое такси в гостиницу, расположенную за 20 минут езды. Он позвал охранника, чтобы запугать меня, но когда я расплакалась, охранник правильно оценил, что чувак из Westjet был мудаком".

Руководитель также якобы угрожал Чиу в багажном отделении, когда она начала снимать их конфликт.

Также читайте Ужас для сколецифобов: во время полета на пассажиров самолета посыпались личинки

"Этот руководитель WestJet сказал, что, если я не удалю видео, я не смогу завтра улететь", — поделилась она.

В конце концов, Чиу обратилась за помощью к другому сотруднику, который затем отказался дать номер бронирования на перебронированный рейс. Автор отметила: "Грустно, что я не смогла получить никакой помощи, пока не рассказала публично о своем опыте. WestJet отправил мне номер моего бронирования после того, как я неоднократно просила его в аэропорту. В результате я села в такси, потому что вполне обоснованно боялась, что меня арестуют".

Через два дня Чиу написала, что все-таки добралась до Канады. Женщина также дала советы путешественникам.

"Мое последнее слово: проверьте, известен ли ваш пункт назначения кишечными инфекциями. Принимайте пробиотики и тому подобное. Если вас попросят высадиться, найдите время и заберите кошелек, паспорт, лекарства. Если сотрудники оскорбляют вас, попросите кого-нибудь помочь вам", — сказала Чиу.

Напомним, самолет случайно разогнался до сверхзвуковой скорости. Напуганные пассажиры сняли жуткое видео.

Читайте также: