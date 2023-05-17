Женщину выгнали из самолета из-за ее груди: что не понравилось экипажу (фото)

25-летняя модель Мэри Магдалина заявила, что ее выгнали из самолета из-за ее внешности. Женщина утверждает, что экипажу не понравилась ее 10-килограммовая грудь.

Об этом пишет mirror.co.uk.

25-летняя Мэри Магдалина говорит, что бортпроводники сказали ей, что выйти из самолета, потому что она была в наушниках и не слушала инструкций экипажа.

Модель, которая во время инцидента была одета в леггинсы и спортивный бюстгальтер, не верит, что это была настоящая причина, и считает, что к "девушке с маленькой грудью" отнеслись бы совсем по-другому.

Модель попросили покинуть самолет якобы из-за ее внешности. / Фото: mirror.co.uk

"Меня сняли с рейса из-за моего внешнего вида. Пожалуйста, прекратите дискриминацию, это отвратительно. Я сейчас чувствую себя такой обескураженной и униженной, вы даже не представляете. Очевидно, что она выгнала меня из-за моей одежды, потому что я выгляжу слишком откровенно. Но это не законно, поэтому ей пришлось сказать, что это потому, что я спала и не слышала ее", – заявила девушка.

Модель была в самолете в откровенной одежде. / Фото: mirror.co.uk

Модель не назвала авиакомпанию, которой она летела, однако убеждена, что стала жертвой дискриминации из-за своего внешнего вида.

"Эта дискриминация увеличенных тел очень распространена. Огромная в социальных сетях и даже в реальной жизни. Я не пытаюсь играть роль жертвы, я просто делюсь реальностью происходящего", — говорит Мэри.

Напомним, у 11-летней девочки редкое заболевание, из-за которого ее ноги настолько велики, что ей нужна инвалидная коляска.

Читайте также: