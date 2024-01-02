Женщину вырастили обезьяны в джунглях: она копировала их повадки питания и крики (фото)

Женщина, чью маму похитили и бросили в тропическом лесу и вырастили обезьяны, променяла свою обычную жизнь в Великобритании на похожее, что пережил ее родной человек.

Об этом пишет Mirror.

Мама Ванессы Фореро, родившаяся в Колумбии Марина Чепмен, в возрасте четырех лет была похищена бандами торговцев людьми и брошена в тропическом лесу, где, по ее словам, ее вырастили белолицые обезьяны-капуцины.

В 10 лет ее нашли охотники и продали в бордель, а затем выбросили за то, что она была слишком дикой. Спустя годы, во время поездки в Великобританию, Марина влюбилась в мужчину, которого встретила в церкви. Они поженились, и у них родились две дочери Ванесса, которой сейчас 40 лет, и Джоанна, которой сейчас 43 года.

Марина Чепмен / Фото: Blink Films/Toby Trackman

После разрыва 15-летнего брака Ванесса покинула Великобританию и поселилась в тех же колумбийских джунглях, где, как утверждала Марина, она жила.

Выступая из своего отдаленного домика в Сьерра-Невада-де-Санта-Марта в Колумбии, Ванесса рассказала изданию, что наконец-то чувствует, что она там, где ей место. Она говорит: "Я всегда украшала свою комнату дома изображениями природы и гор. Моя двоюродная сестра смеялась надо мной и говорила, что я хочу убежать в джунгли. А теперь она такая: "Боже мой, ты действительно это сделала". "Маме не нравится, что я здесь – и так далеко от нее. Но в то же время она понимает, почему я здесь. И обезьяны действительно приходят. Они сильно воют на деревьях. Они очень громкие. Еще у меня где-то есть большой кот".

Ванесса Фореро и Марина Чепмен / Фото: mirror.co.uk

Марина, которой сейчас 73 года, поведала свою собственную историю в книге "Девушка без имени" 2013 года. Она утверждает, что она была похищена в 1954 году, когда банды, занимавшиеся торговлей детьми, были обычным явлением в Колумбии.

"Я увидела руку, закрывающую мой рот – черную руку в белом платке", — сказала ранее Марина. "Тогда я поняла, что меня забрали два человека". По непонятным причинам позже ее бросили в тропическом лесу.

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Приблизительно через два дня, по ее словам, она увидела стаю капуцинов и начала копировать их, чтобы выжить. Она наблюдала, какие орехи и ягоды они ели, ловила падающие бананы и пила из водопоев.

В конце концов, когда она начала ходить на четвереньках и перестала говорить, обезьяны стали ее принимать.

Марина Чепмен / Фото: Blink Films/Toby Trackman

Она поделилась: "Однажды младший приземлился мне на плечо, и, если тебя никогда не обнимали, а это животное кладет руки тебе на лицо, я говорю тебе, что это самое приятное прикосновение".

Она была там около пяти лет, пока ее не обнаружили охотники.

Напомним, близнецы, разлученные после рождения, вели идентичный образ жизни. Их усыновили разные семьи.

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