Женщины, будьте осторожны: эти цветы в доме приносят одиночество и несчастье

Народные поверья предупреждают: некоторые растения могут притягивать одиночество, ссоры и даже разрушить личную жизнь женщины. Проверьте, не растет ли в вашем доме что-нибудь опасное.

Фикус

Большой зеленый красавец, украшающий любой интерьер, может стать источником проблем. По народным приметам, фикус якобы приносит одиночество и конфликты в отношениях, а в некоторых случаях даже разрывы любви.

Плющ

Элегантная лиана на подоконнике выглядит отлично, но ее энергетика считается тяжелой. Поверья говорят, что плющ способен «выгонять» мужчин из дома, нарушая гармонию в семье.

Золотая лиана (Сциндапсус)

Пестрые листья этого растения притягивают взгляды, но, по поверьям, забирают мужскую энергию из дома. Длинные стебли символизируют длительное одиночество женщины — не ставьте сциндапсус в спальню или у семейных фотографий.

Сансевиерия

Неприхотливая «щучий хвост» на первый взгляд безопасна, но старые приметы говорят: растение накапливает негативную энергию, провоцирует ссоры и охлаждает чувства в семье.

Диффенбахия

Тропическая красавица с большими пестрыми листьями. По приметам она ослабляет мужскую энергию, создает напряженную атмосферу в доме и даже опасна для детей и домашних животных.

Хойя

Растение с цветами, похожими на восковые украшения, в народе получило репутацию опасной. Говорят, хойя приносит беды и даже смерть, потому она точно не для гармоничного дома.

Японская рябина (Ардизия)

Декоративный куст с яркими красными ягодами, который в народе называют деревом вдов. Считается, что ардизия приносит печаль, одиночество и отрицательную энергетику женщинам, которые держат дома.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.