Женщины, которые переписывались с 1980 года, наконец-то встретились лично (фото)

Они познакомились 43 года назад.

Две подруги, которые переписывались друг с другом с тех пор, как познакомились в начальной школе в 1980 году, наконец-то впервые встретились в Уэйне, штат Пенсильвания, США.

Об этом сообщает ABC7.

"Единственная разница в том, что теперь мы были в том же месте в одно и то же время", — рассказала Кристель Олстон из Онтарио, штат Калифорния, о своей подруге Хейли Бриггс из Дугласвилла, штат Пенсильвания.

Кристель Олстон и Хейли Бриггс / Фото: WPVI-TV

Впервые они встретились 43 года назад в рамках школьного проекта.

"Мы долгое время писали письма от руки", — сказала Бриггс. "Мы думали друг о друге независимо от того, общались мы или нет".

За это время они обнаружили, что было у них общего, и чем они отличались.

"Мы пишем о наших разногласиях, и это то, о чем я узнаю, а она узнает обо мне", — сказала Олстон. "Это был новый опыт с новым человеком".

Кристель Олстон и Хейли Бриггс / Фото: WPVI-TV

Общение по почте вышло из моды с появлением социальных сетей, где обе женщины могли чаще делиться фотографиями и общаться друг с другом.

"Мы всегда каким-то образом поддерживали связь", – сказала Олстон.

Они планировали встретиться в 2020 году, чтобы отпраздновать свое 50-летие, но этот план был сорван из-за COVID-19.

Недавно Олстон наконец-то смогла поехать в штат Пенсильвания, чтобы встретиться в местном отеле Marriott Courtyard и насладиться итальянским ужином.

Кристель Олстон и Хейли Бриггс / Фото: WPVI-TV

"Мы просто продолжим поддерживать связь и участвовать в жизни друг друга", — добавила Олстон.

Напомним, незнакомые женщины-двойники впервые встретились друг с другом. Они рассказали, что их больше всего шокировало.

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