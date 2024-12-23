"Женщины с именем Татьяна должны сменить его на "Горпина": в ЦПИ отреагировали на вирусное видео TikTok

Говорили, что за нарушение "закона" светит штраф или даже тюрьма.

Центр противодействия дезинформации опроверг заявление о том, что в Украине планируют обязать женщин с именем Татьяна сменить его на "Горпина" до 1 января 2025 года.

Об этом говорится в сообщении ЦПД в Telegram.

Так, недавно в TikTok стало вирусным видео, где женщина заявила, что за нарушение "закона", якобы принятого Верховной Радой, предусмотрен штраф или даже заключение. Однако никаких доказательств она не предоставила. Более того, по информации из ее аккаунта, женщина проживает в Германии и поддерживает Россию.

Ролик был подхвачен и другими пользователями. Если одни начали шутить и придумывать разные имена на замену своим, например Дарья – Одарка, Любовь – Евдокия, Мария – Мотря, то другие откровенно возмущались "законом".

Впрочем, Центр противодействия дезинформации опроверг это заявление.

"Татьяны, не волнуйтесь! Верховная Рада пока что не переименовывает вас на Горпин. Ошеломляет активность распространения фейков: видео в TikTok с этим абсурдом уже просмотрели 2,2 миллиона раз", — говорится в сообщении.

Напомним, российская пропаганда распространяет информацию о якобы подготовке "мощного удара". В Центре противодействия дезинформации опровергли фейк, однако добавили, что следует помнить, что опасность продолжается ежедневно, а враг не предупреждает удары.

Читайте также: