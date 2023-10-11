Жену известного миллионера захейтили за то, что она потратила 2,5 млн долларов за неделю - видео

Она считает, что роскошь нужно выставлять напоказ.
Скандально известная жена дубайского миллионера Линда Андраде снова вызвала возмущение после того, как рассказала, как потратила более 2 миллионов долларов своего мужа за одну неделю.
23-летняя девушка вышла замуж за сверхбогатого магната рынка Forex и Crypto по имени Рикки Андраде, когда ей было всего 19 лет.
Самопровозглашенная "настоящая дубайская домохозяйка" часто публикует в своем TikTok видеоролики, демонстрирующие, как любимый одаривает ее роскошными презентами.
В частности, она хвасталась, что потратила 16 000 долларов за один день, пила кофе из золотой чашки и как избранник поздравлял ее с днем рождения сообщением на Бурдж-Халифе.
Теперь Линда похвасталась, что потратила колоссальные 2,5 миллиона долларов за неделю. Видео собрало более 580 тысяч просмотров на TikTok.
@lionlindaa Wells fargo love me #money #howmuchispendinaday #milionaire ♬ Habibi (Albanian Remix) — Ricky Rich & Dardan
Эти расходы были разбиты на депозит в размере 1 411 008 долларов, 356 214 долларов на шоппинг, 229 141 доллар наличными, 7 210 долларов на шоколад, 201 200 долларов на золото, 52 210 долларов на развлечения и 216 789 долларов на прогулку.
Такое поведение Линды возмутило пользователей Сети:
- Это расточительство
- И зачем раздражать людей?
- Я плачу, когда трачу 10 долларов в Макдональдсе
- Она сейчас просто придумывает цифры, лол
Несмотря на все Линда утверждает, что вышла замуж за Рики не просто из-за его денег. Она отметила, что встретила своего мужа еще до того, как он разбогател. Тогда девушке было 16 лет. По ее словам, когда они начали встречаться, он работал посудомоечником.
"Когда я встретила Рикки, я увидела в нем все те черты, схожие с моим отцом", — сказала Линда. "Я не искала богатого парня, но искала амбиции. И, главное, хорошего человека. Деньги – это не главное, ведь ты можешь быть с кем-то богатым, кто обращается с тобой как с дерьмом, понимаешь?".
Напомним, ранее Линда назвала 5 худших вещей в браке с богачом. Она поделилась проблемами состоятельной супруги.
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