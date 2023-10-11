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Жену известного миллионера захейтили за то, что она потратила 2,5 млн долларов за неделю - видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
2908
Время на прочтение
2 мин
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Жену известного миллионера захейтили за то, что она потратила 2,5 млн долларов за неделю - видео

Линда Андраде с мужем-миллионером / Фото: instagram.com/lionlindaa

Она считает, что роскошь нужно выставлять напоказ.

Скандально известная жена дубайского миллионера Линда Андраде снова вызвала возмущение после того, как рассказала, как потратила более 2 миллионов долларов своего мужа за одну неделю.

23-летняя девушка вышла замуж за сверхбогатого магната рынка Forex и Crypto по имени Рикки Андраде, когда ей было всего 19 лет.

Самопровозглашенная "настоящая дубайская домохозяйка" часто публикует в своем TikTok видеоролики, демонстрирующие, как любимый одаривает ее роскошными презентами.

Линда Андраде с мужем-миллионером / © instagram.com/lionlindaa
Линда Андраде с мужем-миллионером / Фото: instagram.com/lionlindaa

В частности, она хвасталась, что потратила 16 000 долларов за один день, пила кофе из золотой чашки и как избранник поздравлял ее с днем рождения сообщением на Бурдж-Халифе.

Теперь Линда похвасталась, что потратила колоссальные 2,5 миллиона долларов за неделю. Видео собрало более 580 тысяч просмотров на TikTok.

@lionlindaa Wells fargo love me #money #howmuchispendinaday #milionaire ♬ Habibi (Albanian Remix) — Ricky Rich & Dardan

Эти расходы были разбиты на депозит в размере 1 411 008 долларов, 356 214 долларов на шоппинг, 229 141 доллар наличными, 7 210 долларов на шоколад, 201 200 долларов на золото, 52 210 долларов на развлечения и 216 789 долларов на прогулку.

Такое поведение Линды возмутило пользователей Сети:

  • Это расточительство
  • И зачем раздражать людей?
  • Я плачу, когда трачу 10 долларов в Макдональдсе
  • Она сейчас просто придумывает цифры, лол

Несмотря на все Линда утверждает, что вышла замуж за Рики не просто из-за его денег. Она отметила, что встретила своего мужа еще до того, как он разбогател. Тогда девушке было 16 лет. По ее словам, когда они начали встречаться, он работал посудомоечником.

Линда Андраде с мужем-миллионером / © instagram.com/lionlindaa
Линда Андраде с мужем-миллионером / Фото: instagram.com/lionlindaa

"Когда я встретила Рикки, я увидела в нем все те черты, схожие с моим отцом", — сказала Линда. "Я не искала богатого парня, но искала амбиции. И, главное, хорошего человека. Деньги – это не главное, ведь ты можешь быть с кем-то богатым, кто обращается с тобой как с дерьмом, понимаешь?".

Линда Андраде / © instagram.com/lionlindaa
Линда Андраде / Фото: instagram.com/lionlindaa

Напомним, ранее Линда назвала 5 худших вещей в браке с богачом. Она поделилась проблемами состоятельной супруги.

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Дата публикации
Просмотры
2908
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