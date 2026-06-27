Жеребец Спарк вошел в историю: лошадь помогла спасти 14 человек с тонущего корабля

Мужчина с лошадью на берегу моря / © Freepik

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В XVIII веке лошадь по кличке Спарк совершил невероятный подвиг, навсегда оставшийся в истории морских спасений.

Как передает Книга рекордов Гиннеса, вместе со своим хозяином Вольраадом Вольтемаде он семь раз заходил в бурное море и помог спасти 14 человек с корабля, потерпевшего крушение.

1 июня в 1773 году у побережья Кейптауна, Южная Африка, жеребец Вонк, которого называли Спарк («Искра»), мчался по берегу, поднимая песок и брызги морской воды. На его спине был спешащий туда молочный фермер Вольраад Вольтемаде, откуда доносились крики о помощи.

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В Табл-Бэй на песчаной отмели застрял большой нидерландский парусник «Де Йонге Томас». Судно разрушалось под ударами волн, а выжившие после аварии моряки пытались удержаться за обломки корабля, ожидая спасения.

На берегу собрались люди, наблюдавшие за трагедией. Они видели, как моряки неподалеку боролись с холодными и сильными течениями, однако из-за расстояния и опасности почти не могли им помочь.

Ситуация изменилась, когда в воду вошли Вольраад и его конь Спарк. Именно они установили невероятный рекорд – наибольшее количество людей, спасенных в море с помощью лошади.

Вольраад направил Спарка в бушующую воду. Они плыли вперед настолько далеко, насколько позволяли волны, рискуя стать жертвами стихии.

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Когда до корабля оставалось еще значительное расстояние, фермер приказал двум морякам прыгнуть в воду и схватиться за хвост коня. План был прост: Спарк должен был вытащить их обратно к безопасному берегу.

Несмотря на страх и опасность, мужчины доверились спасателю. Они бросились в воду, пробрались сквозь волны и обломки груза и ухватились за мокрый хвост Спарка. Лошадь смогла вытащить их из опасной зоны и доставить до берега.

По словам шведского натуралиста Карла Петера Тунберга, который был свидетелем этого события во время работы на Нидерландскую Ост-Индийскую компанию, Вольраад и Спарк повторили этот чрезвычайно опасный путь семь раз.

В общей сложности они спасли 14 человек.

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Однако последняя попытка завершилась трагедией. Когда корабль начал окончательно разрушаться, шестеро мужчин, пытаясь спастись, бросились на спину уже истощенного коня. Из-за избыточного веса все они погибли в воде.

Из 191 человека, находившихся на борту "Де Йонге Томас", выжить удалось 53. Среди них были 14 человек, которых спасли Вольраад Вольтемаде и его отважный конь Спарк.

Через несколько лет история этой необычной пары распространилась по всей Южной Африке. Вольраада и Спарк стали символами мужества, самопожертвования и отваги.

Напомним, лошадь шокировала, выполнив 38 трюков за 3 минуты.

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