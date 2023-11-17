"Жертва чумы": лицо девушки обезобразилось после популярной косметической процедуры (фото)

Девушка испытала тяжелую аллергическую реакцию после популярной косметической процедуры.

Об этом пишет The Sun.

Два года назад 24-летняя Харли Уотсон решила воспользоваться сывороткой для ресниц, чтобы сделать их более густыми и длинными.

Процедура, которую предпочитают знаменитости, в частности Ким Кардашян, пользуется популярностью в TikTok, а хештег #lashserum собрал более 1,3 миллиарда просмотров.

В апреле в 2021 году Харли предложила помочь подруге, которая училась на косметолога, и согласилась пройти лечение. Они провели тест на аллергию и придерживались рекомендованных 48 часов, чтобы дождаться реакции. Поскольку спустя два дня не было никакого проявления аллергии, девочки приступили к процедуре. Подруга использовала сыворотку для укрепления ресниц и бровей стоимостью около 45 фунтов стерлингов, а также сделала процедуру химической завивки стоимостью около 15 фунтов стерлингов.

"Мне понравился результат. Мои ресницы выглядели пышными. Подруга тщательно следовала инструкциям", — отметила она.

Харли Уотсон / Фото: thesun.co.uk

Но в течение 48 часов ее глаза начали чесаться и слезиться.

Она сказала: "Я знала, что после некоторых процедур глаза могут чесаться, но к концу дня мои глаза опухли, а сыпь вокруг глаз усилилась. На следующий день я проснулась и была в ужасе. Я выглядела так, будто побывала на боксерском поединке. Вокруг моих глаз появились огромные красные круги.

Мама подруги отвезла Харли в отделение неотложной помощи: "Я едва могла открыть глаза, и мое зрение было размытым. В этот момент реакция появилась на всем моем лице, у меня даже на губах появилась сыпь. Боль была невыразимой. У меня было такое ощущение, что кто-то протер мое лицо наждачной бумагой. Это была агония. Мне прописали антигистаминные препараты и посоветовали использовать водный крем, чтобы попытаться остановить покраснение. Они больше ничего не могли сделать".

Харли Уотсон / Фото: thesun.co.uk

Девушка, работавшая парикмахершей в салоне, была вынуждена взять отпуск на две недели и говорит, что почти не спала из-за зуда и боли. Когда ей пришлось вернуться на работу, сыпь и отек все еще были видны.

"Напуганные клиенты начали находить оправдание, чтобы не видеться со мной. Я объяснила, что это аллергическая реакция, но некоторые мне не поверили".

Через два года Харли все еще не одолела это испытание и продолжает принимать лекарства.

Харли Уотсон / Фото: thesun.co.uk

Она добавила: "После лечения моя кожа превратилась в ужас. Когда я подумала, что реакция начала улучшаться, у меня на работе произошел очередной приступ. Я работала с новой краской для волос и через несколько часов мои глаза снова превратились в огромные кольца красной панды. Я посетила своего терапевта, и мы обсудили химические вещества, используемые в средствах по уходу за ресницами, и новые продукты, которые я использовала на работе. Новая краска имела те же формулы, что и средства для лечения ресниц, как оказалось, они разрушили мою иммунную систему. Мой врач подтвердил, что у меня развилась аллергическая непереносимость химикатов".

Кожа Харли, сменившая карьеру и ставшая торговой представительницей, до сих пор чрезвычайно чувствительна. Прошло восемь месяцев, прежде чем сыпь и отек исчезли. Теперь ей приходится проводить пятидневные патч-тесты, прежде чем пробовать что-нибудь новое, и теперь она может использовать только органические продукты.

Напомним, женщина, 15 лет одержимая наркотиками, изменилась до неузнаваемости. Она поделилась откровенными фото до и после выздоровления.

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