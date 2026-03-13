Жевательная резинка взорвалась во рту украинского студента: что известно о трагическом инциденте

В Украине произошло трагическое событие, в результате которого погиб 25-летний студент-химик Владимир Лихонос. По данным правоохранителей, жевательная резинка, которую он случайно обмакнул во взрывоопасное вещество, сдетонировала прямо в его рту.

Об этом сообщило издание Mirror.

Инцидент произошел в 2009 году. Сообщается, что студент имел привычку макать жевательную резинку в лимонную кислоту, чтобы сделать вкус более кислым. В тот день он работал с опасными химическими веществами и, вероятно, перепутал их. Когда мужчина положил жвачку в рот, вещество сдетонировало.

В результате взрыва ему оторвало челюсть и нижнюю часть лица. Медики скорой помощи прибыли на место происшествия, однако из-за тяжести травм спасти его не удалось.

Пресс-секретарь полиции Эльвира Биганова сообщила журналистам, что на рабочем столе мужчины нашли примерно 100 граммов порошка, который, по ее словам, был почти идентичен по виду лимонной кислоте.

После осмотра места происшествия эксперты пришли к выводу, что вещество слишком опасно для транспортировки, поэтому на место вызвали саперов. По некоторым местным сообщениям, оно могло быть до четырех раз мощнее тротила, однако подтвердить это сложно.

Помощница офицера местной полиции Татьяна Кушнерова рассказала, что, по предварительным выводам следователей, взрыв произошел мгновенно — сразу после того, как «жевательная бомба» оказалась во рту.

Точное место инцидента остается предметом дискуссий. Часть источников утверждает, что трагедия произошла в университете, где учился Лихонос. Другие сообщают, что на тот момент его уже могли отчислить, а эксперименты он проводил в собственном доме.

Заместитель декана факультета химико-машиностроения Ирина Лисовская отметила, что студент имел отличные результаты по химии, хотя по другим дисциплинам его успеваемость была средней. По ее словам, Владимир не завершил обучение, поскольку не смог защитить дипломную работу и был отчислен годом ранее.

