«Жила в подвале без окна»: украинка откровенно рассказала о жизни в Канаде

Канада / © Pexels

Реклама

Украинка, которая уже семь лет живет в Канаде, откровенно рассказала о своем опыте эмиграции и объяснила, почему считает переезд одним из лучших решений в жизни.

Об этом рассказала украинка на своей странице в Instagram.

Она призналась, что в первые годы жизни в Канаде вряд ли могла бы сказать что-то положительное об эмиграции. Украинка вспомнила, что после переезда жила в подвале без окна и по полчаса ждала автобус. Однако со временем ее отношение к стране полностью изменилось.

Реклама

Женщина рассказала, что одним из главных плюсов Канады считает возможность адаптироваться и найти работу без предвзятого отношения к приезжим. По ее словам, в стране никто «не смотрит криво» на иммигрантов, ведь многие люди также когда-то переехали из других государств. Также она отметила, что люди разных культур привезли туда «свое лучшее».

«Здесь очень классные люди, которые вас поддержат на пути иммиграции. И это не монокультура. Здесь все когда-то откуда-то приехали и все вас поймут и поддержат», — отметила женщина.

Отдельно эмигрантку поразила жизнь канадских пенсионеров. Она говорит, что именно это когда-то убедило ее остаться в стране навсегда. По словам украинки, пенсионеры в Канаде активно путешествуют, планируют круизы и туры в разные страны.

«Они не считают пенсию, а имеют то, на что заслужили. Они планируют круизы на круизных лайнеров, куда-то плывут. Завтра у них Куба, послезавтра Мексика, а потом тур на Аляску», — рассказала украинка.

Реклама

Также женщина поделилась, что платит за собственное жилье, которое оформлено в ипотеку на 25-30 лет. По ее словам, суммы ежемесячных выплат соизмеримы с арендой жилья.

Украинка также опровергла распространенный миф о том, что из-за удаленности Канады люди якобы редко путешествуют. Она заявила, что несколько раз в год летает в Европу, а среди ближайших планов имеет поездки в Японию и Южную Корею.

Кроме того, женщина обратила внимание на разнообразие самой Канады. По ее словам, каждая провинция имеет свои особенности. Монреаль она назвала похожим на Европу, Калгари — местом для любителей гор и зимних видов спорта, а Британскую Колумбию — регионом с океаном и более мягким климатом.

Правила для украинцев за рубежом — последние новости

Напомним, Европейский Союз обновил правила некоммерческой перевозки домашних животных из третьих стран, в частности из Украины. Новые требования для пересечения границы с животными вступили в силу 22 апреля 2026 года.

Реклама

На границе с Польшей украинцы все чаще сталкиваются с проверками багажа из-за запрещенных продуктов и вещей. Ранее мы сообщали, какие товары и продукты нельзя перевозить через польскую границу в 2026 году.

Новости партнеров