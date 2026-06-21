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«Пирамида Куньшаня» — это необычный жилой дом, расположенный в городе Куньшань, Китай, который привлекает внимание своей нетипичной архитектурой, действительно напоминающей пирамиду.

Об этом пишет Oddity Central.

В Китае можно встретить немало нестандартных многоквартирных зданий: от гигантских жилых комплексов, похожих на ульи, которые могут вмещать около 20 000 жителей, до сооружений, сквозь которые проходят железнодорожные пути или домов, возведенных прямо среди транспортных эстакад. Однако не все знают, что среди таких архитектурных экспериментов есть многоэтажка в форме пирамиды.

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Расположенная в современном районе Хуацяо, «Пирамида Куньшаня» считается одним из самых известных жилых построек в стране. Ее строительство завершили в 2013 году, и с тех пор она стала заметным архитектурным памятником и популярной туристической точкой.

В отличие от классических египетских пирамид, 18-этажная «Пирамида Куньшаня» имеет две вертикальные наружные стены, в то время как другие две выполнены под наклоном. Квартиры здесь расположены каскадом под углом примерно 45 градусов, что создает характерный и зрительно эффектный силуэт здания. Как сообщается, работавшее над проектом архитектурное бюро Masters' Architectural Office вдохновлялось традиционными китайскими террасными рисовыми полями.

Несмотря на то, что такая конструкция позволяет каждой квартире на каскадных уровнях иметь просторную террасу, здание имеет свои недостатки. Из-за сложной формы возникают проблемы с вентиляцией и естественным освещением внутренних помещений, а также дополнительные вызовы для систем пожарной безопасности.

Напомним, как в Китае мужчина купил квартиру на 34 этаже 32-уровневого дома.

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