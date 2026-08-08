Жили в 4 км друг от друга: две женщины случайно узнали, что их перепутали в роддоме

Новорожденная девочка в роддоме / © Freepik

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Две жительницы Китая случайно выяснили, что еще младенцами их перепутали в роддоме. Самое удивительное то, что все эти годы они жили всего в четырех километрах друг от друга, даже не подозревая о подлинном происхождении.

Об этом пишет SCMP.

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Спустя 37 лет после роковой ошибки в роддоме две китаянки - Хуан Сяолинь и Ли Хуэй - узнали, что всю жизнь воспитывались не в своих биологических семьях.

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Обе женщины родились в октябре в 1989 году в Народной больнице города Цинюань провинции Гуандун с разницей всего в 55 минут.

После рождения медсестры ненадолго показали детей матерям, а затем отнесли их в детскую. В то время новорожденным не надевали идентификационные браслеты — вместо этого использовали только карточки с именами, вложенные в пеленки.

В это время, как предполагают, и произошла ошибка. Как именно перепутали младенцев, неизвестно.

Хуан Сяолинь росла в обеспеченной семье, где ее приемные родители работали на государственной службе. Впрочем, еще в детстве у семьи возникли подозрения. Ее приемный отец обратил внимание, что дочь имеет другую группу крови и совсем не похожа на него. Поэтому он даже заподозрил жену в неверности.

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Впоследствии супруги развелись, когда Хуан было всего пять лет, а девочка осталась жить с приемной матерью. Позже женщина вспоминала, что детство прошло в атмосфере эмоциональной отстраненности отца.

В 2022 году, надеясь разобраться в своем происхождении и наладить семейные отношения, Хуан провела ДНК-тест. Результат оказался шокирующим — ни один из людей, которых она всю жизнь считала родителями, не являлся ее биологическим родственником.

С помощью полиции в апреле прошлого года она обрела свою настоящую семью. Именно тогда и выяснилось, что вторым ребенком, перепутавшимся в больнице, была Ли Хуэй.

В отличие от Хуан, Ли Хуэй выросла в более скромных условиях. Ее приемная семья содержала небольшой продуктовый магазин, однако во время обучения девочки в начальной школе отец потерял все семейные сбережения из-за инвестиционного мошенничества. После этого родителям пришлось перебиваться случайными заработками.

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Из-за финансовых трудностей Ли не смогла завершить учебу в школе и была вынуждена работать, чтобы помогать семье. Она успела поработать экскурсоводом, администратором в отеле и продавщицей.

Годы тяжелого труда не прошли бесследно. У женщины развилось заболевание крови, а также возникли проблемы со щитовидной железой, из-за чего она перенесла операцию.

Особенно шокировало Ли то, что все это время она жила всего в четырех километрах от своих настоящих родителей. По ее словам, осознание этого заставило ее задуматься, насколько иной могла быть жизнь, если бы трагической ошибки не произошло.

Хуан также не скрывает, что часто думает о том, могла бы избежать сложного детства, наполненного подозрений и холодных отношений в семье.

После установления правды женщины впервые встретились в одном из кафе. Обе упоминают этот момент как «нервный и несколько неудобный».

Несмотря на открытие, они решили не разрывать связей с воспитавшими их семьями.

Ли объяснила, что ее приемная мать не получает пенсии и до сих пор нуждается в ее финансовой поддержке. В то же время приемная мать Хуан не захотела нарушать покой другой семьи.

После установления истины женщины обратились в больницу, чтобы получить свои свидетельства о рождении. Впрочем, в медучреждении сообщили, что документы не сохранились.

Кроме того, Хуан объяснили, что часть работавших тогда в родильном отделении сотрудников уже вышла на пенсию, а некоторые уже умерли.

Теперь обе женщины добиваются компенсации больницы. Они требуют выплатить им в общей сложности 2,6 миллиона юаней (примерно 385 тысяч долларов США). Судебное разбирательство дела назначено на 13 августа.

Напомним, коллеги случайно узнали, что они родные брат и сестра.

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