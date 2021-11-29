Житель Курской области пытался заехать в магазин верхом и размахивал саблей: видео

Российский "ковбой" оправдывался перед полицией тем, что конь захотел покушать хлеба.

В России полицейские задержали мужчину, который на коне заехал в супермаркет, а затем размахивал саблей у входа в магазин.

Об этом сообщает издание "МВД Медиа", опубликовав видео с камер наблюдения.

Инцидент произошел в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района (Курская область). "Ковбой" верхом заехал в магазин и пытался попасть в торговый зал. Когда же ему это не удалось, выехал на улицу и размахивал возле магазина предметом, похожим на саблю.

Также читайте Россиянин устроил стрельбу на Елисейских полях: есть пострадавшие

Администрация супермаркета вызвала полицию. Всадник оказался нетрезвым, а свои действия он объяснял тем, что его конь проголодался и захотел хлеба. Поэтому он из уважения к животному решил предоставить ему полноту выбора из того ассортимента, который был на полках.

Читайте также: