Житель Лос-Анджелеса обнаружил жуткого гостя, вернувшись домой после лесного пожара

Американец Сэмми Арбид вернулся в свой дом, уцелевший после страшных пожаров в Лос-Анджелесе, и неожиданно обнаружил, что в его доме поселился нежелательный гость. Мужчине пришлось просить о помощи, чтобы избавиться от незаконного жителя.

Об этом пишет LBC.

Когда Сэмми вошел в подвал под своим домом, то столкнулся с гигантским 240-килограммовым медведем. Животное, вероятно, укрылось под домом во время пожара, когда владелец эвакуировался в безопасное место.

"Некоторое время это было нервно. Наверное, во время пожара он фактически оставался там, в подвале. Я думаю, он испугался", – рассказал Арбид журналистам.

Мужчине пришлось быстро отступить и позвать на помощь. Ситуацию усложняло то, что такое животное считается слишком большим, чтобы его можно было усыпить обычными транквилизаторами.

Арбид обратился в Департамент рыбных ресурсов и диких животных Калифорнии. Сотрудники департамента придумали захватывающий план, как поймать медведя. Они установили приманку и ловушку, чтобы выманить животное из импровизированного убежища.

"Итак, они пошли в супермаркет и купили немного жареной курицы, сардин, томатного соуса, яблок, арахисового масла – всякой всячины. Они реально устроили ему пир", – объяснил Арбид.

В конце концов животное удалось заманить в клетку, где были разные вкусности. Затем специалисты надели на животное ошейник с функцией GPS-отслеживания, отвезли его в Национальный парк Лос-Анджелеса, где и выпустили на свободу.

"Биолог на самом деле сказал, что это был самый большой медведь, которого он когда-либо видел лично", — сказал Арбид.

Напомним, В Лос-Анджелесе выгорела дотла территория размером с Вашингтон. Около 8500 пожарных из семи штатов и двух иностранных государств пытались обуздать пожары много дней подряд.

Также стало известно, что в Японии бьют тревогу из-за нападений медведей на людей, противостоять которым могут немного охотников-пенсионеров. После более чем сотни нападений, шесть из которых закончились убийством, рост популяции медведей стал реальной проблемой.

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