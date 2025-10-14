Жители острова долгожителей раскрыли тайны своего долголетия

Японский остров Окинава / © pexels.com

Реклама

Британский путешественник Киран Браун посетил Окинаву — японский «остров долгожителей» — и раскрыл их пять «золотых правил» для долгой жизни. Секреты здоровья кроются не в интенсивном фитнесе, а в питании и жизненной цели.

Об этом британец рассказал в своем видео в Instagram.

Браун, который путешествует по так называемым «голубым зонам» — местам, где люди живут значительно дольше, чем в остальном мире, — посетил японскую Окинаву. Именно этот остров ученые часто называют примером долголетия и жизненного баланса.

Реклама

Общаясь с местными жителями, путешественник выяснил, в чем заключается их секрет здоровья и гармонии, и выделил пять основных правил, которые помогают окинавцам прожить дольше.

«Пять золотых правил» долголетия

По словам британца, местные уже много поколений придерживаются «пяти золотых правил», касающихся питания, активности, общения и отношения к жизни.

Первые два принципа связаны с едой. Основу рациона здесь составляет растительная пища — сладкий картофель, морские водоросли, тофу. Мясо и рыбу едят редко, однако совсем не исключают.

Второй принцип — «хара хате бу», который означает умеренность в питании. Местные жители, по словам Кирана, останавливаются, когда «чувствуют себя почти сытыми». Такой подход помогает предотвращать болезни сердца, диабет и даже рак.

Реклама

Естественная активность — вместо фитнеса

Браун отмечает, что жители Окинавы не стремятся к интенсивным тренировкам в спортзалах.

«Лучше заменить фитнес-зал на обычные прогулки, работу в саду или подъем по лестнице. Это — тоже путь к крепкому здоровью», — объясняет он третье правило, которое называет «умеренной естественной активностью».

Сила круга поддержки

Четвертый принцип касается социальных связей. Окинавцы ценят сообщества «моай» — небольшие группы друзей, которые поддерживают друг друга всю жизнь. Они вместе проводят время, помогают в сложные моменты и делятся радостями — это создает мощное ощущение единства.

Вдохновляющая цель

И последнее правило — это «икигай», или ощущение жизненной цели.

Реклама

«У каждого здесь есть своя причина вставать каждое утро — дело или цель, которая добавляет радости и внутренней силы», — говорит Киран.

Именно это, по мнению блогера, и является главным секретом жителей Окинавы — они живут не спеша, сохраняют гармонию тела и души и всегда знают, ради чего просыпаются каждое утро.

К слову, 5 октября самый старый мужчина планеты, бразилец Жоао Маринью Нету, отпраздновал свое 113-летие. На вопрос о секрете долголетия, Нету ответил, что главное — быть рядом с теми, кого любишь, и жить среди хороших людей. У долгожителя есть 7 детей, 22 внуков и 15 правнуков.