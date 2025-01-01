Жители села обнаружили под полом своего старого дома драгоценности на 13 млн гривен

Ремонт дома может быть длительным процессом, но одной паре удалось сорвать настоящий джекпот, приступив к работе на кухне своего частного дома 18 века.

Как передает Mirror, подняв пол в комнате, они обнаружили 264 монеты общей стоимостью 250 000 фунтов стерлингов (более 13 млн гривен), которые были спрятанные под ней.

В то время как людям, использующим металлоискатели, могут понадобиться годы, если не десятилетия, чтобы найти целое состояние, эта пара натолкнулась на чашку, которая была наполнена редкими монетами более 400-летней давности.

О находке рассказал пользователь TikTok @CoinCollectingWizard, который имеет 215 000 подписчиков и делится советами по поводу редких монет, на которые стоит обратить внимание. Он рассказал, что пара приобрела дом в селе Эллерби в Северном Йоркшире, Великобритания.

"Святой ремонт на кухне. Супруги нашли 264 золотые монеты, похороненные под кухонным полом на сумму 250 000 фунтов стерлингов. При более детальном обзоре они обнаружили, что золотые монеты датированы 1610-1727 годами и охватывают период правления Иакова I и Карла I до Георга І", — говорится в сообщении. "Эта находка из более 260 монет также является одной из самых больших в археологической истории Британии".

Монеты были обнаружены всего на глубине 15 см под бетоном. По словам пользователя TikTok, эта находка влечет за собой вопрос, зачем кому-то прятать много монет в начале века, когда существовали банки. Он подытожил: "Но, тем не менее, это замечательное и поистине неожиданное открытие".

Напомним, мужчина нашел картину на свалке и заработал на ней 1,4 млн гривен. Он нашел ее еще в 2013 году.

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