Жительница круизного лайнера рассказала, что ее раздражает в пассажирах

Кристин Кестелло, которая живет на круизном лайнере и сейчас находится в Ванкувере, поделилась, что больше всего ее раздражает в поведении пассажиров. По словам женщины, многие люди делают одну и ту же ошибку во время сборов в путешествие. Кроме того, Кристин назвала ситуацию, которая вызывает у нее наибольшее раздражение — и касается она погоды.

Об этом женщина рассказала в видео в соцсетях, пишет The Sun.

Кристин, которая не платит за аренду жилья, находясь на борту лайнера, отметила: «Вот шесть вещей, которые меня раздражают в пассажирах круизных лайнеров».

Прятание утят

Первой в списке стала странная на первый взгляд традиция с пластиковыми утятами. Кристин объяснила, что не понимает людей, которых возмущает это развлечение.

«Есть люди, которые обожают прятать утят, и есть те, кто этого терпеть не может. Если вы не знаете, что это такое, то это маленькие пластиковые уточки, которые прячут в разных местах, и потом другие их находят. Я не понимаю тех, кто сердится, что кто-то спрятал утку, а другой обрадовался, найдя ее. Если вы хотите прятать уток на круизном лайнере — прячьте их», — высказалась жительница судна.

Заметим, прятание утят (Cruising Ducks) — это относительно новая, но очень популярная и неформальная традиция среди пассажиров круизных лайнеров. Это игра в «тайники» или «поиск сокровищ», где пассажиры прячут маленьких резиновых утят в разных местах на корабле для того, чтобы их нашли другие пассажиры.

Дресс-коды

Второй темой стала внешность пассажиров. По словам Кристин, ей совсем не нравится, когда люди обсуждают, кто и как оделся.

«Некоторые любят на круизе красиво одеваться, некоторые — наоборот, более просто. Каждый отдыхает по-своему. Но почему кого-то должно раздражать, что за два стола от него Брюс пришел на ужин в джинсах? Скажу честно: когда я наслаждаюсь прекрасным пятиразовым ужином, мне абсолютно безразлично, что надето на соседе, если только он не без одежды. Сосредоточьтесь на себе, на своей одежде и просто наслаждайтесь», — сказала женщина.

Мифы о различных круизных компаниях

Кристин также коснулась стереотипов относительно определенных лайнеров. Она отмечает, что такие представления часто не соответствуют действительности.

«Я постоянно вижу в соцсетях, что говорят: определенные лайнерные компании — для одних классов людей, другие — для других. Carnival Cruise Line часто имеет плохую репутацию, но как человек из индустрии могу сказать: там путешествует много состоятельных людей. Как бывший директор круизов и человек, который провел на лайнерах больше времени, чем 99,9% из вас, заявляю: то, какой компанией вы путешествуете, не определяет, богаты вы или нет. Но если вы выбрали трехдневный или четырехдневный круиз на Багамы, то, скорее всего, это „алкогольный круиз“ — будет и немного шума, и много веселья», — рассказала женщина.

Жалобы на погоду

Еще одна категория пассажиров, которые раздражают Кристин, — это те, кто привык жаловаться на погоду.

«Никогда, ни при каких обстоятельствах, не идите на рецепцию жаловаться, если мы пропустили порт из-за погоды. Вы не можете контролировать погоду — и капитан тоже. Так бывает: если вы не готовы к изменениям в путешествии, вы не путешественник. Потому что путешественник знает: можно планировать, но реализация зависит от вселенной. Да, вы можете быть разочарованы, но злиться на круизную компанию — бессмысленно», — рассказала Кристин.

Мифы о работе на лайнерах

Кристин решила также развеять слухи относительно условий труда членов экипажа.

«Есть много легенд о работе на круизных лайнерах. Одна из самых популярных — это зарплаты. Факт первый: да, работники работают много часов. Факт второй: они не могут работать больше установленных норм. Факт третий: многие забывают о валютных курсах. Для некоторых работников то, что они зарабатывают за месяц на лайнере, дома они бы получали только за три-четыре месяца», — пояснила жительница лайнера.

Ошибки с упаковкой

Напоследок она упомянула о распространенной ошибке среди туристов, которые собирают чемоданы:

«Не пакуйте вещи в круиз так, будто вы собираетесь в поход. Большинство из вас отправляется максимум на три-семь дней. Помните: круизный лайнер — это плавающий отель. Вам не нужны все те вещи, которые вам пытаются продать. Конечно, вы можете делать по-своему. Но повторюсь: лайнер — это отель на воде. Если вы не взяли бы что-то в отель, зачем брать это на круизный лайнер?» — рассказала Кристин.

Напомним, работница круизного лайнера Кэс Стефани поделилась в TikTok негламурными деталями жизни на борту. Она показала свою маленькую каюту с двухъярусной кроватью и ограниченным пространством, где приходится спать на простыне без одеяла. Кэс признала, что работа финансово выгодная, но требует больших жертв: длительные рабочие часы, отсутствие выходных и удаленность от близких.