Жителям дома престарелых устроили очень откровенный стриптиз – фото и реакция пенсионеров

В Бельгии в доме престарелых устроили стриптиз-шоу.

Об этом сообщает NTK.

Подарок был сделан в рамках Недели людей пожилого возраста, специальной недели, которую заведение организует ежегодно в канун Рождества. Жителей дома просят повесить на мерцающую елку свое заветное желание, которое сотрудники пытаются исполнить. В этом году, похоже, некоторые попали в список непослушных.

Так, перед пенсионерами предстали два стриптизера – мужчина и женщина – готовы устроить подопечным приюта шоу, которое они никогда не забудут. Пока играла музыка, посетители наслаждались выпивкой за своими столиками, женщина дефилировала по комнате в пикантном черном кружевном наряде.

Стриптиз для жителей дома престарелых / Фото: Jam Press

Позже она использовала американский флаг, чтобы скрыть свои прелести, а затем сбросила его на пол и начала танцевать обнаженная в одних чулках и на шпильках.

Стриптиз для жителей дома престарелых / Фото: Jam Press

Стриптиз для жителей дома престарелых / Фото: Jam Press

Жители смотрели на это – некоторые были шокированы, другие смеялись с огромными улыбками на лицах. Одна пожилая женщина приобщилась к танцу, помогая стриптизерше стягивать нижнее белье.

Стриптиз для жителей дома престарелых / Фото: Jam Press

Мужчина-стриптизер вызвал аналогичную реакцию, поскольку он был одет в шляпу, ботинки и крошечные штанишки. Он прикрыл нижнюю часть тела черным полотенцем, а затем подошел к жительнице и показал, что под ним ничего нет. Она не знала, куда смотреть, а остальные женщины, сидевшие за столом, расхохотались. Когда он закончил свое выступление, все они аплодировали, подтверждая, что им понравилось.

При входе каждого пожилого жителя спрашивали, есть ли ему 18 лет или больше, прежде чем пустить внутрь. По сообщениям, персонал, не знавший, насколько полным может быть зал, был удивлен такой явкой.

Стриптиз для жителей дома престарелых / Фото: Jam Press

Напомним, 23-летняя девушка похвасталась, как за день занялась сексом со 101 мужчиной. Теперь она стремится заняться сексом с 1000 мужчинами в течение 24 часов.

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