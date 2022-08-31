Жителям дома престарелых вместо сока дали жидкость для мытья посуды: одна женщина умерла

Из-за халатности работников умерла 93-летняя женщина, которая болела деменцией.

Об этом пишет nypost.com.

Инцидент произошел в доме престарелых Atria Park в Сан-Матео, что в Калифорнии. Там госпитализировали троих жителей. Им работники дома престарелых вместо виноградного сока дали жидкость для мытья посуды. Из-за этого одна из потерпевших скончалась в больнице.

После употребления яда в доме престарелых скончалась 93-летняя Гертруда Элизабет Мурисон Максвелл. Ее дочь Марсия Катчин рассказала, что мать сразу была госпитализирована, у нее обнаружили сильные ожоги во рту, горле и пищеводе.

Фото: nypost.com

СМИ отмечает, что трагедия могла произойти из-за того, что работники перепутали химическое вещество с соком. Всех причастных к инциденту отстранили от работы, полиция проводит расследование.

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