Жителям дома престарелых вместо сока дали жидкость для мытья посуды: одна женщина умерла

В США жителям дома престарелых вместо сока дали жидкость для мытья посуды.
Из-за халатности работников умерла 93-летняя женщина, которая болела деменцией.
Об этом пишет nypost.com.
Инцидент произошел в доме престарелых Atria Park в Сан-Матео, что в Калифорнии. Там госпитализировали троих жителей. Им работники дома престарелых вместо виноградного сока дали жидкость для мытья посуды. Из-за этого одна из потерпевших скончалась в больнице.
После употребления яда в доме престарелых скончалась 93-летняя Гертруда Элизабет Мурисон Максвелл. Ее дочь Марсия Катчин рассказала, что мать сразу была госпитализирована, у нее обнаружили сильные ожоги во рту, горле и пищеводе.
СМИ отмечает, что трагедия могла произойти из-за того, что работники перепутали химическое вещество с соком. Всех причастных к инциденту отстранили от работы, полиция проводит расследование.
Напомним, в Китае наблюдали необычное облако с радужной "короной".
Читайте также:
- "Нужна сейчас вещь": россияне на китайских интернет-магазинах покупают обложки на украинский паспорт
- Love story продолжается: британец покинул семью ради беженки и теперь хочет переехать в Украину
- Спасенный кот с острова Змеиный – на двойном пайке и демонстрирует боевой характер