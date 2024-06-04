Жив ли Путин: ясновидящая ответила и предвидела мирные переговоры с Россией

Ясновидящая Аполлинария считает, что российский диктатор Путин все еще жив.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Мой мир".

"Я чувствую человека живым. Я чувствую энергетику его, как главнокомандующего страны. То есть он есть и это происходит при живом человеке. То есть это не бутафория, это живой человек", — сказала она.

Аполлинария отметила, что Путина ждет плановая смена власти и об этом уже идут разговоры.

Однако она подчеркнула, что война в Украине закончится, когда у власти будут Зеленский и Путин.

"Я когда-то говорила, что есть треугольник Украина-США-Россия. И чтобы было какое-то движение, этот треугольник должен развалиться. Осенью выборы президента США", — сказала Аполлинария.

Ясновидящая убеждает, что уже этой осенью Россия может активно пойти на условия переговоров. Она подчеркнула, что переговоры могут продолжаться даже в 2025 году.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ясновидящая Аполлинария предусматривает постепенное окончание войны. Она отмечает, что сейчас Украина движется к завершению боевых действий.

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