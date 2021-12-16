Живёт в дуплах и выходит ночью: фотоловушки сняли самого загадочного жителя Карпат кота лесного

Кота лесного невозможно приручить.
В Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" фотоловушки зафиксировали самого загадочного жителя карпатских лесов дикого кота. Животное очень осторожно: оно выходит из тайника только ночью и избегает встречи с людьми.
Об этом говорится в сообщении НПП "Сколевские Бескиды".
То, как лесной кот выходит на охоту, зафиксировали несколько фотоловушек. Ученые отмечают, что он занесен в Красную книгу Украины. Вид животного напоминает обычную серую домашнюю кошку, однако он вдвое больше.
"Кот имеет характерные особенности: относительно короткий хвост с несколькими кольцевыми темными полосами и притупленным черным кончиком; на концах ушей хорошо выражены кисточки и черные полоски, идущие от глаз к вискам. Глаза обычно очень светлые. Селится кот в дуплах старых деревьев и в скалах. Питается в основном мышами, птицами, а также пресмыкающимися", — говорится в сообщении.
В природе у дикого кота много врагов. Это — рысь и большие хищные птицы. А потому животное очень осторожно и выходит на охоту только ночью.
"В парке кот распространен практически на всей территории, где есть старые и перестойные леса на высотах 400-1000 м. Численность кота здесь с каждым годом растет. Кот лесной не приручается человеком, а, соответственно, и не размножается в неволе", — сообщили в нацпарке.
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