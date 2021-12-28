Живо двигая бедрами: 36-летний египтянин показал, как провел Рождество со своей 82-летней любимой (видео)

Ранее британская старушка пообещала провести празднование, не вылезая из кровати и слизывая сливки с тела своего молодого мужа.

В Сети опубликовано видео, на котором 36-летний гражданин Египта Мохамед Ибрагим, женатый на 82-летней британке Айрис Джонс, готовит для нее праздничный ужин — напевая и оживленно двигая бедрами.

Об этом сообщает издание Mirror.

На опубликованных кадрах видно, как Мохамед готовит ужин в бунгало жены 25 декабря. Он нарезает овощи и приплясывает, напевает на арабском языке и импровизирует с ингредиентами. Подняв сковороду к камере, поет "Oh yeah that's food" ("О да, это еда"), после чего Айрис отвечает ему, что ей очень приятно. После этого мужчина просит выключить запись, что его жена и делает.

Следует надеяться, что пара выполнила свое обещание, которое Айрис Джонс озвучила прессе раньше. Она призналась, что не собирается обмениваться подарками, поскольку у обоих есть все, что им нужно, поэтому они проведут этот праздник в постели с перерывом только для того, чтобы послушать речь королевы Британии.

"Мы будем есть сыр на тосте, а потом пирожки с фаршем и взбитые сливки, которые я съем с его тела — я никогда этого не делала", — говорила 82-летняя женщина.

В комментариях от видео на YouTube супругам выражают лучшие праздничные пожелания.

"Я надеюсь, что вы оба прекрасно провели рождественский день вместе", — говорится в одном из сообщений.

Напомним, американская авиакомпания начала предлагать полеты для занятий сексом.

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