Животные по всему миру вынуждено меняют поведение: в чём причина

Лось / © pixabay.com

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Шум от автомобилей, самолетов, судов и другой человеческой деятельности оказывает влияние на дикую природу на всех континентах. Из-за постоянного акустического давления животные меняют поведение, тратят больше энергии на поиск пищи, избегают привычных мест обитания и чаще гибнут.

Об этом говорится в материале издания New Scientist, посвященном глобальному воздействию шумового загрязнения.

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Шум влияет на большинство исследованных видов

Масштабный метаанализ, опубликованный в журнале Science, охватил 214 экспериментальных исследований 177 видов животных на шести континентах. Учёные установили, что шумовое загрязнение изменило по крайней мере одну физиологическую, связанную с развитием, или поведенческую характеристику у 80% исследованных видов.

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По словам исследователей из Королевского университета в Белфасте Гансйорга Кунца и Рувена Шмидта, негативное воздействие шума было зафиксировано во всех типах среды обитания — как на суше, так и в воде.

Особенно заметны последствия для животных, которые зависят от звука при охоте и общении. Например, летучие мыши под воздействием фонового шума тратят больше энергии, но менее успешно ловят добычу. Шум судовых двигателей мешает коммуникации китов и дельфинов и может дезориентировать морских обитателей.

В целом, согласно результатам анализа, хищникам приходится работать в 2,5 раза интенсивнее, чтобы добыть на четверть меньше добычи.

Животные покидают привычные места обитания

Шумовое загрязнение заставляет диких животных избегать шумных территорий, из-за чего сокращается доступное им пространство для жизни и поиска пищи. Дельфины, в частности, стараются держаться подальше от шумных побережий, а летучие мыши могут обходить дороги даже после завершения шумных мероприятий, например мотоциклетных ралли.

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Исследователи также зафиксировали значительный рост смертности животных в районах с высоким уровнем шума. В среднем этот показатель был на 138% выше. Причины гибели могут быть различными: от физических повреждений в результате подводных взрывов во время разведки нефтяных и газовых месторождений до постепенного истощения из-за неудачной охоты и нехватки пищи.

В то же время учёные предупреждают, что отдельные виды могут извлекать краткосрочную выгоду из шума. Например, некоторым хищникам легче охотиться, когда человеческий шум выгоняет потенциальную добычу из укрытий. Однако в целом такие изменения нарушают естественный баланс экосистем.

К чему призывают ученые

Исследователи отмечают, что охрана природы должна предусматривать не только сохранение лесов, водоемов и других физических сред обитания, но и защиту их естественной акустической среды.

Среди возможных мер — ограничение движения транспорта в заповедных зонах, изменение маршрутов самолетов, введение норм шума для судов и другой деятельности в морских природоохранных территориях.

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Помочь в этом могут и новые технологии. Электромобили, электрические лодки и паромы создают меньше шума, чем транспорт с традиционными двигателями, а значит, могут снизить нагрузку на дикую природу.

Показательным примером того, как быстро животные реагируют на снижение уровня шума, стала пандемия COVID-19. По словам океанолога Карлоса Дуарте, во время карантинных ограничений уровень шумового загрязнения в океанах снизился примерно на 20%. Тогда морских животных чаще замечали вблизи оживлённых судоходных маршрутов и городских побережий, а в городах стало отчётливее слышно пение птиц.

В отличие от многих других видов загрязнения, шум исчезает практически сразу после устранения его источника. «Как только шум прекращается, животные сразу же возвращаются на свои изначальные территории и в свои дома», — отметил Дуарте.

Напомним, что во Львовской области камеры видеонаблюдения и фотоловушки пограничников фиксируют всё больше различных диких животных вблизи государственной границы. Звери активно бродят по лесам, чтобы хорошо наесться перед зимой.

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