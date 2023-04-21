Животные тоже медитируют: владельцы показали, в какой необычной позе спит их кот (видео)

У Интернет-пользователей возникла истерика из-за очень необычной позы для сна кота на видео, которое набрало более 1,6 миллиона просмотров в TikTok.

Когда владельцы Симбы заходят в комнату, они привыкли видеть, как бенгальский кот спит в странных, но веселых позах, часто оставляя их потрясенными тем, какие позы он считает комфортным.

В вирусном видео TikTok владелец Симбы проходит через дверь и видит лежащего на спине истощенного кота, а задние лапы торчат в воздухе. Владелец Симбы Касси Сайм рассказал Newsweek, что их любимец взял за постоянную привычку так спать и это их очень удивило.

Причудливая поза для сна, которая может казаться более собачьей, чем кошачьей, имеет очень приятное значение. Кошки часто инстинктивно спят в позе, защищающей их органы. Однако, если кот расслаблен и спит, полностью обнажив живот, это означает, что он счастлив.

По данным компании по уходу за домашними животными PetMD, спящий на спине кот чувствует себя безопасно и уверенно. Несмотря на то, что это может выглядеть мило и соблазнять вас подойти и пошалить с котом, пока он так лежит, вам, вероятно, не стоит пытаться потереть им живот в это время. Пробуждать кота в эти моменты небезопасно.

Сайм, живущий со своим братом Фаби в Ораде, Румыния, сказал, что это большая честь быть владельцем Симбы и наблюдать за его забавным темпераментом.

Сайм сказал: «Симба имеет привычку все время спать в такой нелепой позе. Это будто он демонстрирует свой уникальный стиль, даже глядя на нас со стороны, чтобы проверить, наблюдаем ли мы его.

«Каждый раз, когда я вижу, как Симба дремлет в такой странной позе, я не могу удержаться от смеха и делаю фото», — добавил он. «Он выглядит таким очаровательным бессмысленным. Удивительно, что он может так крепко спать, даже раскинувшись таким образом».

Когда Симби удается спать на спине, Сайм не просто думает, что коту комфортно, но и что он находится в состоянии, подобном медитации.

Реакция TikTok-пользователей на видео была поразительной для Сайма, который не может поверить, сколько внимания привлек Симба после публикации видео 8 апреля.

«Реакция на забавное видео о позах Симбы во время сна была потрясающей. Люди просто не могут насладиться этим причудливым котёнком и его уникальными привычками дремать. Видео быстро приобрело популярность, и с тех пор мы наслаждаемся вихрем смеха, комментариев и распространений», — добавил Сайм.

Видео в TikTok собрало более 278 тысяч лайков и более 900 комментариев от удивленных подписчиков.

Один зритель написал, что Симба находится в «медитативном состоянии», а в другом комментарии говорится: «это я после каждого еды»

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