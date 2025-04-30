"Живой Нострадамус" предупредил о новых масштабных отключениях света в мире

Блэкаут в Португалии. / © Getty Images

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Бразильский экстрасенс Атос Саломе, известный своими громкими предвидениями, снова заявил об угрозе глобальных технологических сбоев. Его новое предупреждение касается массовых отключений электроэнергии в Испании и Португалии, которые произошли накануне и покинули миллионы людей в темноте.

38-летний Саломе отметил, что эти события были не случайны, а лишь началом более серьезных процессов, передает Daily Mail.

"Случившееся - это не просто техническая неисправность. Это - часть скрытой кибервойны. Вчерашнее - только репетиция", - заявил экстрасенс.

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Атос, которого в СМИ называют "живым Нострадамусом" из-за его предсказания пандемии COVID-19 и смерти королевы Елизаветы II, считает, что мир стоит на пороге новой формы конфликта.

"Мы больше не имеем дело только с физическим оружием. Новая битва идет за волокна, спутники и системы, обеспечивающие функционирование цивилизации", - подчеркнул он.

По его словам, новые отключения энергосистем могут произойти уже летом – в Северной Америке с июня по август. Осенью, особенно в октябре, подобные события возможны в Восточной Азии – в Японии и Южной Корее. До конца 2025 года экстрасенс ждет перебои в Латинской Америке, в том числе в денежных центрах Бразилии и Мексики.

"Эти события не произойдут одновременно. Они будут стратегически распределены во времени, чтобы протестировать готовность обществ к более масштабным катастрофам", - предупреждает Саломе.

Также он уточнил свое известное предсказание о “трех днях тьмы”, объяснив, что речь идет не о физической тьме, а о полном информационном отключении.

"Это будет информационная тьма, тьма коммуникаций. Спутники перестанут работать, исчезнет интернет, оборвутся связи. Люди не будут знать, что происходит вокруг них", - отметил Атос Саломе.

Напомним, Европу поразил масштабный блекаут – миллионы людей в Испании, Португалии, Франции, Бельгии и Андорре оказались без электроэнергии.