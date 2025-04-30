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"Живой Нострадамус" предупредил о новых масштабных отключениях света в мире
Атос, которого в СМИ называют "живым Нострадамусом" из-за его предсказания пандемии COVID-19 и смерти королевы Елизаветы II, считает, что мир стоит на пороге новой формы конфликта.
Бразильский экстрасенс Атос Саломе, известный своими громкими предвидениями, снова заявил об угрозе глобальных технологических сбоев. Его новое предупреждение касается массовых отключений электроэнергии в Испании и Португалии, которые произошли накануне и покинули миллионы людей в темноте.
38-летний Саломе отметил, что эти события были не случайны, а лишь началом более серьезных процессов, передает Daily Mail.
"Случившееся - это не просто техническая неисправность. Это - часть скрытой кибервойны. Вчерашнее - только репетиция", - заявил экстрасенс.
Атос, которого в СМИ называют "живым Нострадамусом" из-за его предсказания пандемии COVID-19 и смерти королевы Елизаветы II, считает, что мир стоит на пороге новой формы конфликта.
"Мы больше не имеем дело только с физическим оружием. Новая битва идет за волокна, спутники и системы, обеспечивающие функционирование цивилизации", - подчеркнул он.
По его словам, новые отключения энергосистем могут произойти уже летом – в Северной Америке с июня по август. Осенью, особенно в октябре, подобные события возможны в Восточной Азии – в Японии и Южной Корее. До конца 2025 года экстрасенс ждет перебои в Латинской Америке, в том числе в денежных центрах Бразилии и Мексики.
"Эти события не произойдут одновременно. Они будут стратегически распределены во времени, чтобы протестировать готовность обществ к более масштабным катастрофам", - предупреждает Саломе.
Также он уточнил свое известное предсказание о “трех днях тьмы”, объяснив, что речь идет не о физической тьме, а о полном информационном отключении.
"Это будет информационная тьма, тьма коммуникаций. Спутники перестанут работать, исчезнет интернет, оборвутся связи. Люди не будут знать, что происходит вокруг них", - отметил Атос Саломе.
Напомним, Европу поразил масштабный блекаут – миллионы людей в Испании, Португалии, Франции, Бельгии и Андорре оказались без электроэнергии.