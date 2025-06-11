Живут в спальне и едят мертвую кожу: ученые предупреждают об опасности пылевых клещей

Пылевой клещ / © ТСН.ua

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Миллионы микроскопических существ, известных как пылевые клещи, невидимо господствуют в наших спальнях. Они прячутся в шторах, постельном белье и мягкой мебели. Если вы часто просыпаетесь с насморком или страдаете приступами аллергии дома, стоит уделить внимание этой проблеме.

Об этом пишет Huffpost.

Что такое пылевые клещи и где они прячутся?

По данным Американского фонда астмы и аллергии, пылевые клещи достигают всего четверти миллиметра. Они обожают теплые и влажные места. Поэтому наши спальни с матрацами, подушками, одеялами и шторами являются для них идеальной средой.

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Как объясняет аллерголог доктор Манав Сингла, любимая пища пылевых клещей — это частицы отмершей человеческой кожи, которые мы естественным образом сбрасываем каждый день. Они также питаются кожей животных, поэтому их обнаруживается в волокнах ковров, мягких игрушек, книгах и других предметах, где накапливаются эти частицы.

Как пылевые клещи влияют на здоровье?

Эти крошечные насекомые не только вызывают отвращение, но и являются основной причиной аллергии в помещении. Доктор Стивен Фурр, семейный врач, отмечает, что пылевые клещи «производят отходы в виде фекалий или отмершей кожи прямо в тех местах вашего дома, к которым вы прикасаетесь лицом, таким как диван, подушка или матрас». Регулярный контакт с этими аллергенами может усугубить симптомы астмы и аллергии.

Аллергия на пылевых клещей, по данным Американской ассоциации легких, может проявляться следующими симптомами:

Насморк, заложенность носа

Слезотечение, зуд в глазах

Чихание, кашель

Давление в области лица

Сжатие в груди, хрипы, одышка

Как определить аллергию на пылевых клещей?

Доктор Сингла отмечает, что пациенты с аллергией на пылевых клещей часто чувствуют сильную заложенность носа и насморка, особенно утром, когда спят на незащищенном матрасе. Если вы замечаете у себя такие симптомы, как зуд в носу, чихание, слезотечение, кашель или затрудненное дыхание, следует обратиться к врачу. Тест на аллергию поможет точно определить, есть ли у вас аллергия на пылевых клещей.

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По статистике, аллергены пылевых клещей присутствуют по меньшей мере в одной кровати примерно в четырех из пяти домов в США. Доктор Фурр успокаивает, что полностью избавиться от них невозможно, поскольку они есть у всех. Лучшее, что вы можете сделать — это следить за своим самочувствием и уделять больше времени уборке. Особенно когда симптомы аллергии усиливаются.

Борьба с пылевыми клещами: Практические советы и медицинские решения

Итак, как сражаться с невидимыми врагами в вашей спальне? Эксперты советуют начать с регулярной уборки, сосредоточившись на местах скопления пылевых клещей.

Для начала, чаще стирайте шторы. Частота может варьироваться от еженедельно до каждые 3-6 месяцев в зависимости от ваших ощущений. Кроме того, следуйте следующим рекомендациям:

Постельное белье. Раз в неделю стирайте наволочки и простыни при высокой температуре.

Уборка. Ежедневно пылесосите пол и шторы, используя пылесос со специальным фильтром.

Очистка воздуха. Используйте воздухоочиститель и осушитель в спальне.

Защита матраса. Надевайте на матрасы специальные аллергические покрывала.

Мягкие игрушки. Доктор Сингла рекомендует раз в неделю класть мягкие игрушки детей в морозильную камеру на ночь, чтобы уничтожить пылевых клещей.

Поскольку в воздухе много других аллергенов, таких как пыльца деревьев, трав и сорняков, лучше держать окна в спальне закрытыми. Это поможет снизить риск аллергических реакций на внешние раздражители.

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Когда обращаться к врачу и какие медицинские решения

Если, несмотря на все усилия, аллергия не исчезает — обратитесь к врачу. Доктор Фурр отмечает, что определить точную причину таких распространенных симптомов, как чихание, насморк или зуд в носу может быть сложно. Все через сотни аллергенов, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Ваш семейный врач поможет исключить аллергены или, при необходимости, направит аллергологу.

Доктор Сингла подчеркивает, что «агрессивные экологические мероприятия в вашей спальне могут изменить ситуацию». Однако если этого недостаточно, существуют также медицинские варианты:

Пероральные антигистаминные препараты. Можно попробовать такие таблетки от аллергии как Зиртек, Кларитин, Аллегра или Зизал.

Назальные спреи. Эффективными могут быть назальные спреи, такие как Флоназе, Насокорт или Ринокорт.

Иммунотерапия. Прививки от аллергии, направленные именно на пылевых клещей, или специальные рецептурные таблетки под язык, могут быть «чрезвычайно эффективными» в долгосрочной перспективе.

Доктор Фурр заключает, что полностью избавиться от аллергенов в помещении обычно невозможно. Однако, «прекрасным началом будет поиск баланса между тщательной уборкой и приемом любых лекарств от аллергии, рекомендованных вашим семейным врачом».

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