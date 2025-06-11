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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
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Время на прочтение
4 мин

Живут в спальне и едят мертвую кожу: ученые предупреждают об опасности пылевых клещей

Как пылевые клещи вызывают аллергию и что с этим делать. Действенные советы от экспертов.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Пылевой клещ

Пылевой клещ / © ТСН.ua

Миллионы микроскопических существ, известных как пылевые клещи, невидимо господствуют в наших спальнях. Они прячутся в шторах, постельном белье и мягкой мебели. Если вы часто просыпаетесь с насморком или страдаете приступами аллергии дома, стоит уделить внимание этой проблеме.

Об этом пишет Huffpost.

Что такое пылевые клещи и где они прячутся?

По данным Американского фонда астмы и аллергии, пылевые клещи достигают всего четверти миллиметра. Они обожают теплые и влажные места. Поэтому наши спальни с матрацами, подушками, одеялами и шторами являются для них идеальной средой.

Как объясняет аллерголог доктор Манав Сингла, любимая пища пылевых клещей — это частицы отмершей человеческой кожи, которые мы естественным образом сбрасываем каждый день. Они также питаются кожей животных, поэтому их обнаруживается в волокнах ковров, мягких игрушек, книгах и других предметах, где накапливаются эти частицы.

Как пылевые клещи влияют на здоровье?

Эти крошечные насекомые не только вызывают отвращение, но и являются основной причиной аллергии в помещении. Доктор Стивен Фурр, семейный врач, отмечает, что пылевые клещи «производят отходы в виде фекалий или отмершей кожи прямо в тех местах вашего дома, к которым вы прикасаетесь лицом, таким как диван, подушка или матрас». Регулярный контакт с этими аллергенами может усугубить симптомы астмы и аллергии.

Аллергия на пылевых клещей, по данным Американской ассоциации легких, может проявляться следующими симптомами:

  • Насморк, заложенность носа

  • Слезотечение, зуд в глазах

  • Чихание, кашель

  • Давление в области лица

  • Сжатие в груди, хрипы, одышка

Как определить аллергию на пылевых клещей?

Доктор Сингла отмечает, что пациенты с аллергией на пылевых клещей часто чувствуют сильную заложенность носа и насморка, особенно утром, когда спят на незащищенном матрасе. Если вы замечаете у себя такие симптомы, как зуд в носу, чихание, слезотечение, кашель или затрудненное дыхание, следует обратиться к врачу. Тест на аллергию поможет точно определить, есть ли у вас аллергия на пылевых клещей.

По статистике, аллергены пылевых клещей присутствуют по меньшей мере в одной кровати примерно в четырех из пяти домов в США. Доктор Фурр успокаивает, что полностью избавиться от них невозможно, поскольку они есть у всех. Лучшее, что вы можете сделать — это следить за своим самочувствием и уделять больше времени уборке. Особенно когда симптомы аллергии усиливаются.

Борьба с пылевыми клещами: Практические советы и медицинские решения

Итак, как сражаться с невидимыми врагами в вашей спальне? Эксперты советуют начать с регулярной уборки, сосредоточившись на местах скопления пылевых клещей.

Для начала, чаще стирайте шторы. Частота может варьироваться от еженедельно до каждые 3-6 месяцев в зависимости от ваших ощущений. Кроме того, следуйте следующим рекомендациям:

  • Постельное белье. Раз в неделю стирайте наволочки и простыни при высокой температуре.

  • Уборка. Ежедневно пылесосите пол и шторы, используя пылесос со специальным фильтром.

  • Очистка воздуха. Используйте воздухоочиститель и осушитель в спальне.

  • Защита матраса. Надевайте на матрасы специальные аллергические покрывала.

  • Мягкие игрушки. Доктор Сингла рекомендует раз в неделю класть мягкие игрушки детей в морозильную камеру на ночь, чтобы уничтожить пылевых клещей.

Поскольку в воздухе много других аллергенов, таких как пыльца деревьев, трав и сорняков, лучше держать окна в спальне закрытыми. Это поможет снизить риск аллергических реакций на внешние раздражители.

Когда обращаться к врачу и какие медицинские решения

Если, несмотря на все усилия, аллергия не исчезает — обратитесь к врачу. Доктор Фурр отмечает, что определить точную причину таких распространенных симптомов, как чихание, насморк или зуд в носу может быть сложно. Все через сотни аллергенов, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Ваш семейный врач поможет исключить аллергены или, при необходимости, направит аллергологу.

Доктор Сингла подчеркивает, что «агрессивные экологические мероприятия в вашей спальне могут изменить ситуацию». Однако если этого недостаточно, существуют также медицинские варианты:

  • Пероральные антигистаминные препараты. Можно попробовать такие таблетки от аллергии как Зиртек, Кларитин, Аллегра или Зизал.

  • Назальные спреи. Эффективными могут быть назальные спреи, такие как Флоназе, Насокорт или Ринокорт.

  • Иммунотерапия. Прививки от аллергии, направленные именно на пылевых клещей, или специальные рецептурные таблетки под язык, могут быть «чрезвычайно эффективными» в долгосрочной перспективе.

Доктор Фурр заключает, что полностью избавиться от аллергенов в помещении обычно невозможно. Однако, «прекрасным началом будет поиск баланса между тщательной уборкой и приемом любых лекарств от аллергии, рекомендованных вашим семейным врачом».

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Количество просмотров
473
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