"Племя скелетов"

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В горной провинции Чимбу в Папуа — Новой Гвинее проживает община, представители которой раскрашивают свои тела чёрно-белыми узорами, напоминающими человеческие скелеты. Эта необычная традиция имеет древнее происхождение и совершенно не связана с желанием запугать врагов. На самом деле таким образом местные жители воссоздают легенду о чудовище, которое, по преданию, когда-то обитало в горной пещере.

Об этом пишет издание Unilad.

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Легенда о чудовище и хитрости воинов

По словам фотографа Дэвида Денниса, основателя проекта «Tribes of Papua New Guinea», который около десяти лет изучал жизнь этой общины, традиция раскрашивания тела берет свое начало в легенде, передаваемой из поколения в поколение.

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В предании рассказывается о загадочных исчезновениях жителей долины, которые отправлялись в лес на охоту или в поисках пищи. Чтобы выяснить причину, группа воинов отправилась в горы и нашла пещеру, возле которой лежали человеческие скелеты.

Воины решили замаскироваться под мертвецов: покрыли тела чёрным пеплом, а белой глиной нарисовали на коже изображения костей. Когда чудовище вышло из пещеры, они неожиданно напали на него, убили и вернулись домой.

Именно эту историю сегодня воссоздают представители общины во время традиционных представлений. Поэтому жуткий вид росписи — не попытка запугать посторонних, а способ сохранить память о легенде предков.

Как возникла традиция «племени скелетов»

Современное культурное представление начало формироваться в 1970-х годах. Свое название Skeleton Tribe («Племя скелетов») община получила благодаря характерной росписи тела.

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Сначала изображения костей были довольно простыми и схематичными. Однако впоследствии вождь общины Альфонс получил от миссионеров медицинскую книгу с иллюстрацией человеческого скелета. Изучив её, он начал создавать более подробные и анатомически точные рисунки, которые со временем приобрели современный вид.

Несмотря на изменения в технике росписи, её назначение осталось прежним — передавать древнюю историю следующим поколениям.

Эта традиция стала достопримечательностью для туристов

Пещера, связанная с этой легендой, существует и по сей день, хотя человеческие кости, которые когда-то лежали у её входа, исчезли.

Со временем выступления общины стали привлекать туристов. Для приема гостей был создан специальный экологический комплекс Skeleton Tribe Eco Lodge, где путешественники могут остановиться прямо в селе.

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Популярность фотографий представителей племени в социальных сетях значительно повысила туристический интерес к региону.

В то же время Дэвид Деннис отмечает, что черно-белая роспись и традиционная одежда не являются повседневной одеждой местных жителей. Их используют преимущественно во время особых событий, свадеб, праздников и традиционных фестивалей, известных как «синг-синг».

Он также подчеркивает, что культурные представления не были придуманы специально для туристов: их традиции существовали задолго до появления путешественников в этом регионе.

Напомним, что в Амазонии около 20 представителей изолированного племени ава вышли в соседнюю деревню и попросили еды. Правозащитники связывают это с вторжением лесорубов, охотников и скотоводов.

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