Жизнь на грани: как живут люди в "домах самоубийц" на краю крутой земляной скалы (фото)

Сотни домов, расположенных на краю крутой земляной скалы на окраине Эль-Альто в Боливии, называют "домами самоубийц" из-за высокого риска разрушительного оползня.

Об этом пишет Reuters.

Расположенные на проспекте Панорамика и в Ла Сеха, одном из самых оживленных коммерческих районов города Эль-Альто, боливийские "дома самоубийц" привлекают к себе много внимания из-за своего опасного расположения на краю земляного обрыва, который считается очень уязвимым к оползням. В последние недели дожди сеяли хаос в столице Боливии и ее окрестностях, еще больше увеличивая риск оползней. Но это, кажется, ничуть не пугает жителей этих "домов самоубийц", поскольку большинство из них отказываются переезжать. В этих домах живут местные шаманы, известные как ятири, и торговцы, которые не хотят покидать свое место работы, даже если это означает, что однажды они разобьются насмерть.

"Мы не собираемся переезжать с этого места, потому что это наше ежедневное рабочее место, — сказал недавно один из ятири в интервью агентству. Но мы собираемся позаботиться о почве, особенно о дождевой воде, мы собираемся направить ее так, чтобы вода шла в другое место".

Предотвратить дальнейшее размывание земляной скалы легче сказать, чем сделать, и местные власти заявляют, что дальнейшее обрушение скалы неизбежно, поэтому здания должны быть эвакуированы ради блага их жителей.

"Обрыв в этой долине составляет 90 градусов, — сказал Габриэль Пари, муниципальный секретарь по вопросам водоснабжения, санитарии, экологического менеджмента и рисков. Именно поэтому мы хотим, чтобы они покинули это место, если они не захотят уйти, мы будем вынуждены применить силу" .

Дома самоубийц в Эль-Альто / Фото: Mabel Duran

Построенные из кирпича и покрытые листами гофрированного железа, шаткие "дома самоубийц" в Эль-Альто очень важны для ятири, и они готовы на все, чтобы их удержать. Некоторые даже предлагали сделать подношение Пачамаме, богине, которую уважают коренные жители Анд.

"Мы можем провести церемонию жертвоприношения, мы делаем это как плату, и таким образом земля никогда не сдвинется с места, потому что Пачамама нуждается в жертвоприношении", — сказал один шаман. "Это все равно, что давать пищу, и тогда это место не сдвинется с места. Напротив, оно стабилизируется".

Дома самоубийц в Эль-Альто / Фото: Mabel Duran

"Дома самоубийц" в Эль-Альто уже некоторое время находятся на краю, но сильные дожди и изменения в окружающей среде, связанные с изменением климата, усилили риск оползня.

Напомним, что известно об странном законе о смерти в одном из самых холодных городов мира. В течение десятилетий там запрещено умирать.

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