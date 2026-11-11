Жизнь в одиночестве особенно рискованна для молодежи: результаты исследования

Одиночество и здоровье: почему молодые люди, живущие сами, оказались в зоне риска / © Credits

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У людей, живущих одних, может быть более высокий риск преждевременной смерти из-за ряда заболеваний. Причем наиболее неожиданные результаты исследования касаются не пожилых людей, а молодых и среднего возраста. В некоторых случаях разница в рисках оказалась значительно больше, чем среди старшего поколения.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования в США, о которых сообщило польское издание Onet.

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Жизнь в одиночестве может быть опасна для здоровья

Исследователи проанализировали данные около 598 000 взрослых в США. Результаты показали, что одинокие люди в возрасте 18–64 лет имели на 22% выше общий риск смерти, чем те, кто проживал с кем-то. Среди тех, кому 65 лет и старше, разница составляла всего 6% во вред одиноким людям.

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Наибольшие отличия наблюдались в отношении сердечных заболеваний. Младшие люди, проживающие сами, имели на 41% более высокий риск смерти от этих заболеваний, чем те, кто проживает с другими людьми. Подобные связи были обнаружены в отношении диабета (34%), рака толстой кишки (27%) и инсульта (23%).

Психическое состояние также имеет значение

Результаты самоубийств особенно тревожны. Неженатые люди в возрасте 18–64 лет имели на 58 процентов более высокий риск смерти от самоубийства. Одинокие люди старше 65 лет имели этот риск на 103 процента выше.

Значит ли это, что каждый, кто живет один, находится под угрозой для своего здоровья? Нет. Жизнь в одиночестве необязательно означает одиночество. Имеющие собственную квартиру могут иметь много друзей, регулярные контакты и полноценную личную жизнь.

Увеличивает ли риск простое проживание в одиночестве? Исследование этого не выявило. Однако результаты показывают, что даже среди молодых людей риск смерти значительно варьируется в зависимости от их жизненных условий. Важную роль играют образ жизни, материальное положение, наличие хронических заболеваний и доступ к медицинской помощи.

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Раньше мы писали, какие знаки зодиака навсегда забудут об одиночестве в ноябре.

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